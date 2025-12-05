LeBron James stellt sich gegen Toronto in den Dienst der Mannschaft. Bild: keystone

Nach 1297 Spielen endet eine verrückte Rekordserie von LeBron James

Seit Januar 2007 hat LeBron James in jedem NBA-Spiel immer zweistellig getroffen. Nach 1297 Partien endet diese unwirkliche Serie – weil der Superstar in letzter Sekunde eine Entscheidung trifft.

LeBron James hat erstmals nach 1297 NBA-Spielen eine Partie mit weniger als zehn Punkten beendet – und die letzte Gelegenheit für eine Verlängerung seiner Serie mit dem entscheidenden Pass zum Sieg der Los Angeles Lakers verstreichen lassen. Beim 123:120 gegen die Toronto Raptors verbuchte der Basketball-Superstar acht Punkte. Sekunden vor Schluss bekam James noch mal den Ball, entschied sich aber für den Pass auf Rui Hachimura, der bei auslaufender Uhr einen Dreier verwandelte und den Sieg perfekt machte.

Rookie Flagg steigerte seinen gut eine Woche alten Karrierebestwert von 29 Punkten um sechs Zähler und trug ein weiterhin stark ersatzgeschwächtes Dallas-Team – gegen die Clippers setzte unter anderem Anthony Davis aus, ein Comeback von Kyrie Irving ist nicht in Sicht – zum erst sechsten Sieg im 21. Saisonspiel. «Der Coach will, dass ich aggressiv spiele, auch wenn mir dabei Fehler passieren. Und das hilft mir derzeit, zumal meine Teamkollegen mir unglaublich vertrauen», sagte Flagg nach seiner Clippers-Show.

Besagter Coach Jason Kidd lobte den Teenager überschwänglich. «Er ist 18, wirkt aber, als sei er schon lange in der Liga. Er hat heute einfach alles gemacht», sagte Kidd. Und Flaggs routinierter Mitspieler Klay Thompson schwärmte: «Coopers Möglichkeiten sind grenzenlos.»

LeBron James siegt im direkten Duell

James war bislang der einzige 18-Jährige, der 30 oder mehr Punkte in einem NBA-Spiel erzielt hatte. Am 14. Dezember 2003 kam er gegen Boston auf 37 Punkte, damals war er fünf Tage älter als Flagg nun. Zwei Wochen zuvor hatte er mit 33 Zählern gegen Memphis erstmals die 30-Punkte-Marke geknackt.

Einen Tag vor seinem Rekordspiel war Flagg auf jenen James getroffen. Der «ewige Lebron», der Ende Dezember 41 Jahre alt wird, gewann mit den Lakers 129:119 gegen Dallas, erzielte wie der rund 22 Jahre jüngere Flagg 13 Punkte. James zieht sich in L.A. immer mehr ins zweite Glied zurück, für ihn übernimmt wie am Freitag Luka Doncic (35 Punkte) die Hauptrolle.

Dessen weiterhin grotesk anmutender Trade von Dallas zu den Lakers im Tausch mit Davis trug letztlich immerhin dazu bei, dass Flagg bei den «Mavs» landete – diese waren danach so schlecht, dass sie in der Draft-Lotterie ziehen durften und den grossen Flagg-Preis erwischten. (abu/t-online.de)