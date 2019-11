Sport

NFL

Lamar-Show, 49ers-Comeback und 6 weitere Highlights des NFL-Sonntags



Bild: EPA

Lamar-Show, 49ers-Comeback und 6 weitere Highlights des NFL-Sonntags

Die New England Patriots und die San Francisco 49ers bleiben die Spitzenteams der Liga: Beide gewinnen auch in Week 11. Und die Cincinnati Bengals stehen auch nach ihrem zehnten Saisonspiel sieglos da.

Die Resultate

Die Highlights

Lamar Jackson 4 MVP

«Wenn irgendjemand anderer Meinung ist, dann soll er kommen und es mir ins Gesicht sagen!», verkündete Mark Ingram nach dem 41:7-Sieg der Baltimore Ravens gegen die Houston Texans. Wer MVP werden soll, ist für ihn sonnenklar: Mitspieler Lamar Jackson.

Jackson tauschte nach der Partie sein Trikot mit dem gegnerischen Quarterback Deshaun Watson, der in seiner Widmung ebenfalls deutlich macht: «Mach weiter, Lam! Nur Liebe! 100! MVP!»

Beim Kantersieg gegen die Texans zeigte Ravens-QB Jackson ein weiteres Mal, weshalb momentan so von ihm geschwärmt wird. Der 22-Jährige warf vier Touchdown-Pässe und begeisterte auch mit seinem Laufspiel.

Garoppolo führt 49ers zum Comeback-Sieg

Grosses Kino in San Francisco. Die 49ers lagen gegen die Arizona Cardinals mit Nummer-1-Draftpick Kyler Murray 0:16 zurück. Doch dann drehte das Heimteam auf. Jimmy Garoppolo führte die «Niners» mit vier Touchdown-Pässen noch zu einem 36:26-Sieg.

Es war viel Drama dabei, unter anderem leistete sich Garoppolo eine Interception, welche die Cardinals 48 Yards nach vorne brachte, worauf sie durch ein Fieldgoal 19:17 in Führung gingen. Und nach einem Lauf-Touchdown Murrays führte Arizona mit 26:23. Doch noch war nicht Schluss: Mit nur noch 35 Sekunden auf der Uhr warf Garoppolo den Ball zu Jeff Wilson, der mit seinem Touchdown für die Entscheidung sorgte.

Deebo Samuels Catch

Definitiv ein Highlight beim 49ers-Sieg: Dieser Catch von Wide Receiver Deebo Samuel.

Die Premiere von Derrius Guice

Zwar verloren die Washington Redskins 17:34 gegen die New York Jets. Aber wenigstens Derrius Guice wird die Partie in guter Erinnerung behalten: Dem 22-jährigen Runningback, der seit seinem Karrierestart in der NFL letzte Saison eigentlich immer verletzt war, gelang sein erster Touchdown in der NFL.

Edelman back to the roots

Julian Edelman ist seit Jahr und Tag einer der grossen Stars der New England Patriots. Beim Super-Bowl-Champion spielt er als Wide Receiver, doch beim 17:10-Sieg gegen die Philadelphia Eagles kamen wieder einmal seine Quarterback-Qualitäten zum Vorschein. Im College war Edelman ja noch Spielmacher.

Rechts ist alles zu? Dann gehe ich halt nach links!

Die Cincinnati Bengals bleiben die Prügelknaben der Liga, im zehnten Spiel kassierten sie beim 10:17 gegen die Oakland Raiders ihre zehnte Niederlage. Immerhin gelang Joe Mixon dieser wunderbare Touchdown:

Die grosse Wende

0:20 lagen die Minnesota Vikings gegen die Denver Broncos zurück – und trotzdem siegten sie am Ende 27:23. Brillant war der Touchdown, mit dem sie auf 19:23 verkürzten: Stefon Diggs stürmte nach einem 54-Yards-Pass von Kirk Cousins in die Endzone.

Von 101 auf 0 in 14 Sekunden

Jakeem Grant fing den Ball nach dem Kick der Buffalo Bills in der eigenen Endzone und erinnerte sich dann daran, dass er am Abend zuvor «Forrest Gump» geschaut hatte. Grant machte sich auf und davon und legte 101 Yards später einen Touchdown. Trotzdem verloren die Miami Dolphins 20:37.

(ram)

Abonniere unseren Newsletter