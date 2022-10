Sofort wurden Football-Fans an den jüngsten Zwischenfall von Tua Tagovailoa erinnert. Der Quarterback der Miami Dolphins wurde vorige Woche schwer verletzt.

Zu diesem Zeitpunkt war sein Teamkollege Nyheim Hines längst nicht mehr auf dem Feld. Der 25-Jährige geriet schon in der ersten Minute des Spiels so zwischen die Gegenspieler, dass er eine Gehirnerschütterung erlitt. Hines versuchte vergeblich, aufzustehen. Kollegen halfen ihm auf, doch er torkelte und konnte sich nicht alleine auf den Beinen halten.

Die Broncos versuchten anschliessend nicht, mit einem Field Goal auszugleichen. Sie strebten stattdessen bei 4th und 1 einen Touchdown an, was misslang.

In der Zusatzschicht sorgte Colts-Kicker Chase McLaughlin mit einem Field Goal aus 48 Yards für die Entscheidung.

E-Mobilität so viel Ihr Volt: Mit dem neuen E-Mobility Blog von Clyde

Sie wollte den Sieg, nichts anderes – Ryf an der Ironman-WM Achte

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Szenen, die man heute so nicht drehen könnte: 60 Jahre Bondfilm, 60 Jahre «Dr. No»

«Drastischer Wandel» – der Ton in der russischen Info-Sphäre schlägt um

Das sind die 20 besten Bars der Welt – an der Spitze gibts eine Überraschung

Russland meldet Vorstoss in Ostukraine ++ Medwedew nennt EU-Sanktionen zwecklos

So könnte der Krieg in der Ukraine laut US-Experten enden

Über 1000 Niederländer – die PSV-Fans marschieren zum Letzigrund

Nachdem es am Vortag bereits zu kleinen Scharmützeln zwischen Anhängern der beiden Teams gekommen ist, empfängt der FC Zürich den PSV Eindhoven am Donnerstagabend zum Duell in der Europa League. Rund 1'300 Gästefans werden erwartet. Diese machten sich lautstark auf den Weg zum Letzigrund.