Der Moment, als Tagovailoa (in grün) mit dem Kopf auf den Boden prallte. Bild: keystone

Nach Tackle total verkrampft – NFL-Quarterback Tagovailoa mit Kopfverletzung im Spital

Schon in der letzten Partie am Sonntag taumelte Tua Tagovailoa nach einem Zusammenprall übers Spielfeld. Nun verletzte sich der Quarterback der Miami Dolphins bei der 15:27-Niederlage gegen die Cincinnati Bengals erneut am Kopf.

Tua Tagovailoa musste im Spiel gegen die Cincinnati nach einem harten Tackle im zweiten Viertel mit einer Verletzung an Kopf und Nacken ins Spital gebracht werden.

Der Dolphins-Quarterback war gestern Abend nach einem harten Tackle mit dem Kopf auf den Boden geprallt. Daraufhin musste der grosse Hoffnungsträger der «Fins» etwa zehn Minuten behandelt werden. Nach dem Aufprall verkrampften die Finger Tagovailoas. Er wurde anschliessend mit einer Trage vom Feld und später ins Spital gebracht.

Dolphins-Coach Mike McDaniel sprach nach dem Spiel von einem «Schreckmoment»: «Alle seine Mannschaftskameraden und ich waren sehr besorgt. Es war mir von Anfang an klar, dass er eine Gehirnerschütterung hatte. Er fragte nach mir, und als ich ihn sah, konnte ich einfach sagen, dass er nicht mehr derselbe Typ war, den ich zu sehen gewohnt bin.»

Die Miami Dolphins gaben allerdings bald Entwarnung und teilten via Twitter mit: «Tagovailoa ist bei Bewusstsein und hat Bewegungen in all seinen Extremitäten.» Später konnte der Quarterback gar mit seiner Mannschaft zurück nach Florida reisen.

Bereist am Sonntag musste der NFL-Star im Spiel gegen die Buffalo Bills aufgrund eines Tacklings das Spielfeld verlassen. Er kehrte allerdings wieder zurück, was viele Experten scharf kritisierten. Denn Tagovailoa konnte sich im weiteren Spielverlauf kaum mehr auf den eigenen Beinen halten.

Der Umgang mit Kopfverletzungen steht in der NFL schon längere Zeit unter Beobachtung. Unter anderem auch, da viele Ex-Profis mit schweren Gehirnschäden zu kämpfen haben. (mom)