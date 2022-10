Derrick Henry befindet sich derzeit in einer unfassbaren Form. Bild: keystone

Hoch zu Ross an Halloween und ein unfassbarer Henry – die NFL-Highlights des Wochenendes

Die Philadelphia Eagles setzen ihren Siegeszug fort und Derrick Henry trägt die Tennessee Titans im Alleingang in Richtung Playoffs. Das passierte in Week 8 der NFL-Saison.

Die Resultate

Bild: screenshot ran.de

Halloween-Spässchen

Wie immer Ende Oktober lassen es sich die NFL-Stars (und Fans) nicht nehmen, ein paar Halloween-Spässchen zu machen. Hier eine Auswahl der besten Kostüme und Auftritte.

Apropos grosse Auftritte: Die Minnesota Vikings ehrten vor der Partie ihren langjährigen Spieler Jared Allen und nahmen ihn in den «Minnesota Vikings Ring of Honor» auf. Der einstige Defensive End sorgte für Aufsehen und betrat das Spielfeld hoch zu Ross.

Eagles siegen dank furiosem Brown weiter

Was für ein Spiel von AJ Brown! Der Wide Receiver der Philadelphia Eagles zeigte einen dominanten Auftritt gegen die Pittsburgh Steelers. Schon vor der Pause fing der 25-Jährige drei Touchdowns. Brown beendete das Spiel mit insgesamt sechs Catches für 156 Yards.

Überhaupt liessen die Eagles den ersatzgeschwächten Steelers keine Chance und wussten deren Fehler konsequent auszunutzen. Philadelphia feierte so im siebten Spiel den siebten Sieg.

Comeback-Könige

Nachdem das Comeback von Tua Tagovailoa nach seiner Pause wegen einer schweren Hirnerschütterung noch verhalten war, zeigte er beim zweiten Spiel nach seinem Comeback bereits wieder sein Können. Beim 31:27-Erfolg über die Detroit Lions profitierte der 24-Jährige auch von einem äusserst starken Spiel seiner Vorderleute Tyreek Hill und Jaylen Waddle.

In der gleichen Situation wie Tua befand sich auch Dak Prescott: Verletzung, Comeback danach noch durchzogen, zweites Spiel nach dem Comeback bereits wieder überragend. Der Quarterback der Dallas Cowboys überzeugte beim 49:29-Sieg gegen die Chicago Bears. 21 seiner 27 Pässe kamen an. Zudem sammelte er drei Touchdowns.

Horror-Tag an Halloween

Mit einem Sieg gegen die New England Patriots hätten sich die New York Jets im Rennen um die AFC Wild Cards gut positionieren können. Stattdessen zog Quarterback Zach Wilson einen katastrophalen Nachmittag ein. Der 23-Jährige warf bei der 17:22-Niederlage gleich drei Interceptions. Eine davon kam, als er versuchte, den Ball ins Seitenaus zu spielen, um den Spielzug nochmals an gleicher Stelle weiterführen zu könenn. Doch nicht mal das gelang: Devin McCourt fing den Ball zur ersten seiner zwei Interceptions.

Auf die Frage, ob er die Niederlage auf seine Kappe nimmt, sagte Wilson nach dem Spiel: «Nein, aber ich muss einfach besser spielen.»

Last-Minute-Drama in Atlanta

Kuriose Schlussphase zwischen den Atlanta Falcons und den Carolina Panthers: Sechs Sekunden vor Schluss glichen die Panthers die sechs Punkte Rückstand nach einem Zauberpass von PJ Walker auf DJ Moore aus. Mit dem Extrapunkt wäre der Sieg also gesichert gewesen.

Doch Moore zog beim Jubel über seinen Touchdown den Helm aus. Das ist nicht erlaubt und hatte zur Folge, dass die Kick-Position der Panthers um 15 Yards nach hinten versetzt wurde. Und Panthers-Kicker Eddy Pineiro verschoss aus den nun 48 Yards prompt.

So ging es also beim Stand von 34:34 und Ballbesitz für die Falcons in die Overtime. Dort hatte Pineiro aus 32 Yards noch einmal den Sieg auf dem Fuss und verschoss das Field Goal abermals. Wenig später machte es Falcons-Kicker Younghoe Koo aus 42 Yards besser und sicherte Alanta den Sieg.

Catch des Tages

Das Spiel zwischen den Arizona Cardinals und den Minnesota Vikings lebte überraschenderweise von Fehlern auf beiden Seiten. Dennoch zeigte DeAndre Hopkins den schönsten Catch des Wochenendes. Der Wide Receiver der Arizona Cardinals fing einen Ball von Quarterback Kyler Murray in der Endzone mit nur einer Hand. Die Partie gegen die Vikings ging trotzdem mit 26:34 verloren.

Kamaras One-Man-Show

Alvin Kamara und die New Orleans Saints dominierten gegen die Las Vegas Raiders von A bis Z. Der Runningback der Raiders zeigte 18 Rushes für 62 Yards und einen Rushing-Touchdown. Dazu fing er neun Pässe, davon ebenfalls zwei Touchdowns. Und die Defense liess gegen schwache Raiders überhaupt nichts zu, weshalb New Orleans einen ungefährdeten 24:0-Sieg feierte.

Seltener Hattrick

Die San Francisco 49ers feierten im Derby gegen die Los Angeles Rams einen 31:14-Erfolg. Die grosse Figur war dabei Christian McCaffrey. Der 26-jährige Runningback schaffte dabei einen seltenen NFL-Hattrick: Er warf und fing einen Touchdown-Pass und lief im selben Spiel auch noch selbst in die Endzone zu einem abermaligen Punktgewinn.

Unfassbar, unfassbarer, Henry

Nach zwei Niederlagen zum Saisonauftakt haben die Tennessee Titans nun Schwung aufgenommen. Das 17:10 gegen die Houston Texans war bereits der fünfte Sieg in Folge. Überragende Figur war dabei einmal mehr Runningback Derrick Henry. Der 28-Jährige lief für 219 Yards und zwei Touchdowns. Es war das vierte Spiel in Folge, in dem Henry mehr als 200 Yards und zwei Touchdowns herauslief. Es gibt in der NFL keinen anderen Spieler, der über die gesamte Karriere vier Spiele mit mehr als 200 Rushing-Yards und zwei Touchdowns erreicht hat.

So verkam das Debüt von Rookie-Quarterback Malik Willis fast zu einer Nebensache. Dem Drittrunden-Draftpick von 2022, der den erkrankten Ryan Tannehill ersetzte, dürfte das ganz recht gewesen sein.

Seahawks beenden Giants-Serie

Vier Spiele in Serie haben die New York Giants zuletzt gewonnen. In den Seattle Seahawks fand das Überraschungsteam der Saison nun aber seinen Meister. Der spektakulärste Spielzug beim 27:13-Sieg war ein Punt im zweiten Viertel, den sich die Seahawks mit einem erzwungenen Fumble gleich wieder zurückholten.

Doch auch bei den Seahawks lief nicht immer alles nach Wunsch. Tyler Lockett liess sich gleich zwei Fumbles zu Schulden kommen lassen. Einen davon, als er einen Touchdown schon gefühlt in der Tasche hatte.

Bills auch von den Packers nicht zu stoppen

Ein furioser Start reicht den Buffalo Bills, um mit einem 27:17-Sieg gegen die Green Bay Packers den sechsten Saisonsieg einzufahren. Dass die Bills den Sack nicht schon früher zumachten, lag auch daran, dass Quarterback Josh Allen zwei Interceptions warf und die Tür für die Packers so einen Spalt breit offen liess. Aaron Rodgers auf der anderen Seite gelang zwar ein gutes Spiel, doch die Packers traten lange zu konservativ auf und machten wenig aus ihrem Ballbesitz.