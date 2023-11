3. Auswärtsspiel, 3. Sieg: Timo Meier und die New Jersey Devils feiern. Bild: fxp-fr-sda-rtp

Meier trifft bei Devils-Sieg – Suter feiert 1. Saisontor – Josi trotz Tor mit Niederlage

Minnesota – New Jersey 3:5

Timo Meier, 1 Tor, 3 Schüssse, 20:28 TOI

Jonas Siegenthaler, 2 Schüsse, 20:58 TOI

Akira Schmid Ersatz

Nico Hischier verletzt​

Die New Jersey Devils gewinnen auch ohne Nico Hischier das zweite Duell in Serie mit den Minnesota Wild. Der Schweizer Captain fällt nach einem Check gegen den Kopf für den heute Nacht in St. Paul gestarteten Roadtrip aus.

Dass die Devils trotzdem gewannen, lag nicht zuletzt an Jesper Bratt und einem weiterhin brutal starken Powerplay. Der Schwede schoss ein Tor und bereitete drei weitere vor. Timo Meier konnte über sein zweites Saisontor jubeln. Er traf im Powerplay mit einem Ablenker zur zwischenzeitlichen 3:0-Führung für New Jersey.

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/NHL

Arizona – Montreal 3:2

Janis Moser, 1 Schuss, 19:46 TOI

Die Arizona Coyotes zeigen, dass mit ihnen in dieser Saison vermehrt zu rechnen ist. Sie bezwangen die Montreal Canadiens zuhause dank zwei Toren von Nick Schmaltz mit 3:2. Der Schweizer Verteidiger Janis Moser zeigte eine solide, wenn auch unauffällige Partie.

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/NHL

Seattle – Nashville 4:2

Roman Josi, 1 Tor, 4 Schüsse, 27:33 TOI

Eine Niederlage setzte es dagegen für die Nashville Predators in Seattle ab. An Roman Josi lag das nicht. Der Schweizer Captain versuchte das Spiel anzukurbeln, war überall auf dem Eis anzutreffen und brachte mit dem zwischenzeitlichen 2:2-Ausgleich auch die Hoffnung zurück.

Doch eine schnelle Reaktion der Kraken – Brian Dumoulin traf nur 24 Sekunden nach Josis Ausgleich zum 3:2 – brach Nashville das Genick.

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/NHL

Ottawa – Los Angeles 2:3

Kevin Fiala, 1 Check, 3 Schüsse, 18:08 TOI

Die Punkteserie von Kevin Fiala ist gerissen. Nachdem er zuletzt acht Spiele in Folge immer skorte, blieb er diese Nacht bei den Ottawa Senators erstmals wieder ohne Tor oder Assist. Trotzdem feierten die LA Kings bei den Senators einen 3:2-Auswärtssieg. Das entscheidende Tor erzielte Routinier Anze Kopitar.

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/NHL

Vegas – Winnipeg 5:2

Nino Niederreiter, 2 Checks, 8 Schüsse, 15:41 TOI

Nichts zu holen gab es für Nino Niederreiter und die Winnipeg Jets in Las Vegas. Sie unterlagen den Golden Knights mit 2:5. An mangelnden Versuchen lag das allerdings nicht. Alleine Niederreiter schoss 8 (!) Mal aufs gegnerische Tor. Doch Logan Thompson zwischen Vegas' Pfosten zeigte ein starkes Spiel.

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/NHL

San Jose – Vancouver 1:10

Pius Suter, 1 Tor, 2 Schüsse, 19:42 TOI

Was für eine Klatsche! Die Vancouver Canucks schiessen die San Jose Sharks gleich mit 10:1 aus deren eigenen Stadion. Beim Kantersieg darf sich auch Pius Suter erstmals in die Canucks-Torschützenliste eintragen.

Sein Treffer zum 8:0 ist der erste Skorerpunkt für den Zürcher im Dress der Vancouver Canucks. Bester Spieler bei Vancouver war einmal mehr Verteidiger Quinn Hughes mit einem Tor und vier Assists. (abu)