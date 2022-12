Timo Meier trifft gegen LA. Bild: IMAGO/USA TODAY Network

Meier mit Tor und Assist im Duell gegen Fiala – viele Niederlagen für die Schweizer

Los Angeles – San Jose 3:2nP

Kevin Fiala (LA), 6 Schüsse, 1 Strafe, 21:00 TOI

Timo Meier (SJ), 1 Tor, 1 Assist, 7 Schüsse, 21:05 TOI



Kevin Fiala gewann mit den Los Angeles Kings das Schweizer Duell gegen Timo Meier und die San Jose Sharks. Auf dem persönlichen Statistikblatt ging das Duell aber an den Sharks-Stürmer.

Mit einem Tor und einem Assist sorgte der Appenzeller dafür, dass das Duell überhaupt ins Penaltyschiessen ging. Dort traf dann auch Fiala, Meier trat nicht an.

Boston – Columbus 4:2

Tim Berni, 2 Checks, 2 Blocks, 15:27 TOI

Einen schwierigen Abend erlebte der junge Verteidiger Tim Berni mit den Columbus Blue Jackets gegen die Boston Bruins. Der Zürcher stand bei der 2:4-Niederlage bei zwei Gegentoren auf dem Eis.

Detroit – Ottawa 3:6

Pius Suter, 1 Assist, 1 Schuss, 12:12 TOI

Bei der 3:6-Heimniederlage der Detroit Red Wings gegen die Ottawa Senators war Pius Suter noch einer der wenigen Aktivpunkte seiner Mannschaft. Der Zürcher konnte sich beim zwischenzeitlichen 2:1 für Detroit einen Assist notieren lassen.

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/NHL

Washington – Toronto 5:2

Denis Malgin, 15:30 TOI

Die Toronto Maple Leafs haben nach zuletzt vier Siegen in Serie nun zum zweiten Mal in Folge verloren. Denis Malgin erhielt dabei relativ viel Eiszeit, konnte diese aber nicht in Skorerpunkte ummünzen.

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/NHL

New Jersey – Florida 2:4

Nico Hischier, 4 Schüsse, 19:03 TOI

Jonas Siegenthaler, 4 Blocks, 21:30 TOI

Akira Schmid, 25 Saves, 89,3 % Fangquote

Auf die lange Siegesserie folgt eine Niederlagenserie. Die New Jersey Devils mit Nico Hischier und Jonas Siegenthaler auf dem Eis und Akira Schmid im Tor verlieren auch gegen die Florida Panthers. Die fünfte Pleite in Serie für die Devils.

Eine Szene mit Hischier sorgte für Diskussionen. Bei einem Bully traf der Walliser den gegnerischen Captain Sascha Barkov mit dem Stock am Knie, dass dieser die Partie verletzt aufgeben musste. Hischier betonte nach dem Spiel, es sei keine Absicht gewesen und er hoffe, dass Barkov rasch wieder fit sei.

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/NHL

Arizona – Buffalo 2:5

Janis Moser, 1 Schuss, 3 Blocks, 19:08 TOI

Nichts zu holen gab es auch für die Arizona Coyotes mit Janis Moser zuhause gegen die Buffalo Sabres. Der Bieler stand bei zwei Gegentoren auf dem Eis.

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/NHL

Colorado – Nashville 3:1

Nino Niederreiter, 1 Assist, 1 Schuss, 14:56 TOI

Roman Josi, 5 Schüsse, 1 Check, 26:03 TOI



Die Nashville Predators setzten in Denver, der Heimat des Titelverteidigers, ihre Talfahrt fort. Das 1:3 gegen die Colorado Avalanche bedeutete für die Mannschaft von Captain Roman Josi die sechste Niederlage in Serie. Nino Niederreiter liess sich beim einzigen Tor der Gäste einen Assist gutschreiben. (abu/sda)

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/NHL