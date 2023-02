Verhalf seinem Team mit einem Tor zum Sieg: Pius Suter von den Detroit Red Wings. Bild: www.imago-images.de

Suter trifft bei Sieg – Pleiten für New Jersey und Nashville

Calgary – Detroit 2:5

Pius Suter, 1 Tor, 3 Schüsse, 1 Check, 1 Block, 15:53 TOI

Die Detroit Red Wings fuhren in Calgary den fünften Sieg in Serie ein. Mit der Erfolgsserie rückt das Team von Pius Suter wieder in Reichweite zu den Playoff-Plätzen. Beim 5:2-Sieg gegen die Calgary Flames stellte sich das Mitteldrittel, in dem die Gäste aus einem 1:1 eine 4:2-Führung machten, als entscheidend heraus. Im Schlussdrittel sorgte Suter dann mit seinem insgesamt 8. Saisontreffer für den Schlusspunkt. Mit je drei Skorerpunkten wurden Tyler Bertuzzi (1 Tor, 2 Assists) und Dylan Larkin (3 Assists) zu den Matchwinnern auf Seiten der Red Wings.

St. Louis – New Jersey 4:2

Nico Hischier, 7 Schüsse, 19:20 TOI

Jonas Siegenthaler, 1 Check, 2 Blocks, 17:55 TOI​

Die New Jersey Devils mussten sich den St. Louis Blues auch im zweiten Duell in dieser Saison geschlagen geben. Für die Gastgeber, die um den Anschluss an die Playoff-Plätze kämpfen, war es bereits der dritte Sieg in Folge. Im Mitteldrittel ging St. Louis dank eines Doppelschlags innert 95 Sekunden 3:1 in Führung, New Jersey gelang zwar wenig später der Anschlusstreffer, doch gut acht Minuten vor Schluss sorgte Brayden Schenn im Powerplay für die Entscheidung zugunsten der Blues. Die Niederlage von New Jersey konnten weder Verteidiger Jonas Siegenthaler noch Captain Nico Hischier verhindern.

Nashville – Boston 0:5

Roman Josi, 3 Schüsse, 2 Checks, 4 Blocks, 24:22 TOI

Nino Niederreiter, 2 Schüsse, 3 Checks, 16:18 TOI



Eine herbe Niederlage mussten Roman Josi und Nino Niederreiter mit den Nashville Predators einstecken. Gegen das beste Team der NHL, die Boston Bruins, setzte es für Nashville zu Hause gleich eine 0:5-Klatsche ab. Weder Josi noch Niederreiter müssen sich jedoch grosse Vorwürfe machen. Der 32-jährige Captain war nur bei einem Gegentor auf dem Eis, Niederreiter gar bei gar keinem. Für Nashville war es nach zuvor sechs Siegen in acht Spielen die zweite Niederlage in Folge.

Columbus – Winnipeg 3:1

Tim Berni, 2 Checks, 1 Block, 17:13 TOI

Am Ende der Tabelle beginnt Columbus, Punkte zu sammeln. Das Team von Tim Berni gewinnt zum zweiten Mal innert einer Woche und überholt damit vorübergehend die Chicago Blackhawks, das Schlusslicht der Western Conference. Die Columbus Blue Jackets setzten sich 3:1 gegen die eigentlich deutlich favorisierten Winnipeg Jets durch. Im Schlussdrittel schoss Kent Johnson die Gastgeber in Führung, bevor Boone Jenner drei Sekunden vor Schluss ins leere Tor traf.

Vegas – San Jose 2:1

Timo Meier, 3 Schüsse, 2 Checks, 3 Blocks, 18:48 TOI

Die San Jose Sharks verloren 1:2 in Vegas, obwohl das Team um Timo Meier im Mitteldrittel noch in Führung gegangen war. Der Siegtreffer gelang William Carrier von den Vegas Golden Knights erst 18 Sekunden vor Spielende. Die Golden Knights rücken damit auf Platz 2 der Western Conference vor, während die Playoffs für San Jose realistisch gesehen kaum mehr erreichbar sind.

(nih)