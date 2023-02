Die United-Spieler feiern ihren Führungstreffer zum 2:1. Bild: keystone

Kein Sieger nach spektakulärem Match zwischen Barça und ManUnited

Der FC Barcelona und Manchester United trennen sich in der Europa League im Sechzehntelfinal-Hinspiel nach einer intensiven Partie 2:2.

Die zweite, hochstehende Halbzeit zeigte, weshalb beide Mannschaften in der nächsten Saison mit grosser Wahrscheinlichkeit wieder Champions League spielen werden. Manchester United machte in Barcelona dank dem überragenden Marcus Rashford aus dem 0:1 ein 2:1. In der 53. Minute traf der englische Internationale zum 1:1 und sechs Minuten später provozierte er nach einem schönen Dribbling das Eigentor von Jules Koundé.

1:1 ManUtd: Marcus Rashford (53.). Video: streamja

1:2 ManUtd: Eigentor Jules Koundé (59.). Video: streamja

Der FC Barcelona erzielte durch Marcos Alonso, dessen Vater – ein ehemaliger Barça-Spieler – vor einer Woche gestorben war, das 1:0 (50.) und läutete mit dem 2:2 in der 76. Minute durch Raphinha den Schlussspurt ein.

1:0 Barça: Marcos Alonso (50.). Video: streamja

2:2 Barça: Raphinha (76.). Video: streamja

In der letzten Viertelstunde erspielten sich die Spanier einige weitere Torchancen. Sie waren aber im Abschluss glücklos.

FC Barcelona - Manchester United 2:2

SR Mariani (ITA). - Tore: 50. Marcos Alonso 1:0. 53. Rashford 1:1. 59. Koundé (Eigentor) 1:2. 76. Raphinha 2:2.

Die weiteren Partien

Wie Manchester United erspielte sich auch Union Berlin auswärts ein Remis und damit eine gute Ausgangslage für das Rückspiel am kommenden Donnerstag. Das Team von Urs Fischer spielte bei Ajax Amsterdam 0:0.

Einen 1:0-Heimerfolg feierten die beiden Schweizer Philipp Köhn und Noah Okafor mit Salzburg gegen die AS Roma. Köhn war mit zwei starken Paraden in der Schlussphase der zweite Matchwinner neben dem argentinischen Torschützen Nicolas Capaldo (88.). (ram/sda)