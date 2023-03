Bild: fxp-fr-sda-rtp

Malgin gibt Assist bei Sieg – bittere Niederlage für die «Schweizer Devils»

New York Islanders – New Jersey 5:1

Nico Hischier, 1 Schuss, 1 Puckverlust, 19:53 TOI

Timo Meier, 3 Schüsse, 2 Checks, 19:39 TOI

Jonas Siegenthaler, 2 Checks, 1 Block, 17:24 TOI



Die New Jersey Devils müssen im Kampf um den Sieg in der Metropolitan Division eine bittere Niederlage einstecken. Auswärts bei den New York Islanders verloren Nico Hischier, Timo Meier, Jonas Siegenthaler und Co. mit 1:5.

Das Resultat lässt die Sache heftiger aussehen, als sie war. Die letzten zwei Treffer der Islanders fielen ins leere Tor. Das einzige Tor für die Devils erzielte Erik Haula in Unterzahl.

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/NHL

Anaheim – Colorado 1:5

Denis Malgin, 1 Assist, 3 Schüsse, 9:05 TOI

Die Colorado Avalanche haben weiterhin gute Chancen auf den Sieg in der Central Division. Die Mannschaft von Denis Malgin schlug Anaheim auswärts mit 5:1. Der frühere ZSC-Stürmer sammelte beim 3:1 durch Jack Johnson einen Assist.

Arizona – Edmonton 4:5

Janis Moser, 2 Schüsse, 5 Blocks, 22:55 TOI

Die Arizona Coyotes mit dem Schweizer Verteidiger Janis Moser müssen sich den Edmonton Oilers rund um Connor McDavid geschlagen geben. An Moser lag das nicht. Der Bieler zeigte eine starke Defensivleistung. Wenn er gegen McDavid verteidigte, kamen die Coyotes zu mehr Chancen als die Oilers. So sammelte der Superstar für einmal nur einen Assist. (abu)