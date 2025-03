Timo Meier feiert seinen Treffer. Bild: keystone

Hischier und Meier treffen beim erneuten Sieg der «Swiss Devils» beide

New Jersey Devils – Columbus Blue Jackets 5:3

Nico Hischier (New Jersey): 1 Tor, 5 Schüsse, TOI 17:40 Min.

Timo Meier (New Jersey): 1 Tor, 6 Schüsse, TOI 17:37 Min.

Jonas Siegenthaler (New Jersey): verletzte



Die New Jersey Devils schlugen die Columbus Blue Jackets dank eines starken ersten Drittels (3:0) mit 5:3 und gewannen erstmals seit dem 25. Januar wieder zwei Spiele hintereinander. Die Schweizer Akteure schlugen sich dabei gut.

Nico Hischier brachte die Devils im ersten Abschnitt in Führung. Und nachdem Columbus im zweiten Abschnitt auf 2:3 herangekommen war, brachte Timo Meier mit dem «Gamewinner» zum 4:2 die Devils wieder auf Kurs.

«Das war ein extrem wichtiger Sieg für uns», so Timo Meier auf NHL.com. «Es tut gut, wieder einmal zwei Siege in Folge einzufahren. Auf dem gilt es jetzt weiter aufzubauen.» Die Columbus Blue Jackets machen derzeit den New Jersey Devils den 3. Platz in der Metropolitan Division streitig. Die ersten drei Teams jeder Division qualifizieren sich sicher für die Playoffs. Columbus liegt wieder sechs Zähler hinter New Jersey zurück, hat aber noch zwei Spiele in der Hinterhand.

Die anderen Schweizer

Die übrigen Schweizer in der NHL skorten nicht. Nino Niederreiter gewann mit den Winnipeg Jets gegen die New York Rangers 2:1. Pius Suter konnte in Vancouvers vierter Formation die 2:4-Heimniederlage der Canucks gegen Montreal nicht verhindern. Kevin Fiala kam mit den Los Angeles Kings gegen die New York Islanders mit 4:1 zum dritten Sieg de suite.

Und sogar zum vierten Mal in Folge gewannen die Nashville Predators ohne den verletzten Roman Josi, diesmal mit 3:2 auswärts in San Jose. Dennoch beträgt der Rückstand Nashvilles auf die Playoff-Plätze fast uneinholbare 13 Punkte. J.J. Moser verlor mit den Tampa Bay Lightning in Carolina mit 1:4.

(ram/sda)