Kessel krönt Ironman-Rekord mit 400. Tor – Hischier und Kuraschew brillieren

San Jose Sharks – Vegas Golden Knights 4:2

Phil Kessel ist der Mann der Stunde in der NHL. Der 35-jährige Stürmer der Vegas Golden Knights absolvierte sein 990. Spiel in Folge in der Regular Season – ein neuer Ironman-Rekord.

Kessel verpasste seit dem 31. Oktober 2009 keine einzige Partie. Der Amerikaner überholte mit dem Einsatz in San Jose den Verteidiger Keith Yandle – und er krönte ihn mit seinem 400. Tor in der Regular Season.

Die Partie ging trotz Kessels Tor zur 1:0-Führung der Gäste letztlich verloren.

Detroit Red Wings – New Jersey Devils 2:6

Nico Hischier (Devils): 1 Tor, 2 Schüsse, TOI 16:16 Min.

Jonas Siegenthaler (Devils): 2 Schüsse, TOI 22:06 Min.

Pius Suter (Red Wings): TOI 12:16 Min.​

Nico Hischier und Teamkollege Jonas Siegenthaler schlugen mit den New Jersey Devils die Detroit Red Wings, die Mannschaft mit dem Zürcher Pius Suter, auswärts 6:2 und zeigten damit eine starke Reaktion auf die Heimniederlage tags zuvor gegen die Washington Capitals.

Hischier traf mit seinem dritten Tor in der laufenden Meisterschaft viereinhalb Minuten vor Schluss aus der Drehung zum 5:2. Suter, in den vorangegangenen drei Spielen stets an Toren der Red Wings beteiligt, ging auch in Bezug auf die persönliche Statistik leer aus.

Chicago Blackhawks – Florida Panthers 4:2

Philipp Kuraschew (Blackhawks): 1 Tor, 2 Schüsse, TOI 16:22 Min.

Philipp Kuraschew sorgte beim 4:2-Sieg der Chicago Blackhawks gegen die Florida Panthers mit seinem Tor zum 3:0 vier Minuten vor dem Ende des zweiten Drittels für die Vorentscheidung. Für den Schweizer war es beim vierten Erfolg der Blackhawks hintereinander der zweite Saisontreffer – und er war wunderbar anzuschauen. Kuraschew setzte sich auf engstem Raum gegen zwei Verteidiger durch.

Los Angeles Kings – Tampa Bay Lightning 4:1

Kevin Fiala (Kings): 1 Assist, 1 Schuss, TOI 18:15 Min.

Columbus Blue Jackets – Arizona Coyotes 3:6

J.J. Moser (Coyotes): 1 Schuss, TOI 23:07 Min.

Zu den Gewinnern gehörte in der Nacht auf Mittwoch auch Janis Moser. Das 6:3 bei den Columbus Blue Jackets war für die Arizona Coyotes mit dem Seeländer Verteidiger der zweite Sieg in dieser Meisterschaft. (ram/sda)