Jonas Siegenthaler: Plötzlich weit vorne in der Skorerliste. Bild: www.imago-images.de

Siegenthaler beim Auftaktsieg der Devils mit drei Punkten – erster Sieg für Josi

New Jersey Devils – Detroit Red Wings 4:3

Nico Hischier (New Jersey): 1 Schuss, TOI 18:02 Min.

Timo Meier (New Jersey): 1 Schuss, TOI 16:57 Min.

Jonas Siegenthaler (New Jersey): 3 Assists, 1 Schuss, TOI 21:18 Min.

Akira Schmid (New Jersey): Ersatz​

Die New Jersey Devils starten mit einem Sieg in die NHL-Saison 2023/24. Beim 4:3-Heimsieg in Newark gegen Detroit verzeichnete Verteidiger Jonas Siegenthaler gleich drei Assists.

Die Reaktion der Devils auf den 0:1-Rückstand nach gut 32 Minuten war eindrücklich. Noch vor der zweiten Pause hatten die Gastgeber ihr Saisonauftaktspiel gedreht, wobei Jack Hughes beide Tore erzielte. Beim 2:1 durch den amerikanischen Stürmer gab Siegenthaler den zweiten Assist. Der Zürcher Verteidiger war zudem im Schlussdrittel auch an den Treffern zum 3:2 und 4:2 beteiligt.

Weniger auffällig als Siegenthaler, der die Partie mit einer Plus-2-Bilanz beendete, spielten der Devils-Captain Nico Hischier und Timo Meier. Der Appenzeller traf zwar in der 27. Minute ins Tor, allerdings mit dem Schlittschuh, weshalb es beim 0:0 blieb. Goalie Akira Schmid sass auf der Ersatzbank, für ihn zum Einsatz kam Vitek Vanecek, der 32 gegnerische Schüsse abwehrte.

Nashville Predators – Seattle Kraken 3:0

Roman Josi (Nashville): 3 Schüsse, TOI 23:18 Min.

Für Nashville und Captain Roman Josi gab es im zweiten Saisonspiel das erste Erfolgserlebnis. Nach der Auftaktniederlage gegen Tampa Bay gewannen die Predators zuhause gegen die Seattle Kraken 3:0. Der Berner Verteidiger kam auf mehr als 23 Minuten Einsatzzeit, blieb dabei aber ohne Skorerpunkt. (ram/sda)