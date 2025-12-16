Nebel-1°
DE | FR
burger
Sport
NHL

NHL: Moser trifft bei Derby-Niederlage von Tampa – Josi punktet

Tampa Bay Lightning defenseman J.J. Moser (90) celebrates his goal against the Florida Panthers with center Brayden Point (21) and center Jake Guentzel (59) during the third period of an NHL hockey ga ...
Janis Moser trifft für Tampa gegen Florida.Bild: keystone

Moser trifft bei Derby-Niederlage von Tampa – Josi punktet bei Nashville-Sieg doppelt

16.12.2025, 08:0716.12.2025, 08:07

Tampa – Florida 2:5

Janis Moser, 1 Tor, 2 Schüsse, 21:50 TOI

Nach zwei Minuten des Schlussdrittels traf der Berner Verteidiger Janis Moser für die Tampa Bay Lightning zum dritten Mal in dieser Saison.

Es war im Florida-Derby gegen den Stanley-Cup-Champion Florida Panthers aber nur das 2:4 auf dem Weg zu einer 2:5-Niederlage. Sam Reinhart mit zwei Toren und Carter Verhaeghe mit einem Tor und einem Assist machten den Unterschied für die Panthers.

Die Highlights des Spiels.Video: YouTube/SPORTSNET

St.Louis – Nashville 2:5

Pius Suter (STL), 2 Schüsse, 17:36 TOI

Roman Josi und seine Nashville Predators haben mit 5:2 gegen Pius Suter und die St. Louis Blues gewonnen. Josi bereitete im zweiten Drittel die Tore zum zwischenzeitlichen 3:1 und 4:1 durch Filip Forsberg und Reid Schaefer vor. Filip Forsberg erzielte einen Hattrick. Es war Forsbergs erster Hattrick in dieser Saison und sein elfter in der NHL. Michael Bunting erzielte ebenfalls einen Treffer, und Ryan O'Reilly lieferte zwei Vorlagen für die Predators

Die Highlights des Spiels.Video: YouTube/SPORTSNET

Dallas – Los Angeles 4:1

Kevin Fiala, 3 Schüsse, 1 Block, 1 Check, 17:44 TOI

Keine Punkte gab es für die Los Angeles Kings und Kevin Fiala. Sie verloren auswärts bei den Dallas Stars mit 1:4. Fiala erlebte einen schwierigen Abend, er stand bei drei Gegentoren auf dem Eis. Los Angeles verlor zum dritten Mal in Folge und belegt im Westen nur noch den 6. Platz.

Die Highlights des Spiels.Video: YouTube/SPORTSNET

Winnipeg – Ottawa 2:3nV

Nino Niederreiter, 2 Schüsse, 13:38 TOI

Auch Winnipeg, das beste Team der letztjährigen Regular Season, ist mittlerweile ausserhalb der Playoff-Plätze klassiert. Die Jets mit Nino Niederreiter verloren zuhause gegen die Ottawa Senators mit 3:2 nach Verlängerung. Der Churer Stürmer blieb dabei ohne Skorerpunkte.

Die Highlights des Spiels.Video: YouTube/SPORTSNET
    DANKE FÜR DIE ♥
    Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
    (Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
    5 CHF
    15 CHF
    25 CHF
    Anderer
    Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
    Themen
    So viel verdienen die Schweizer Eishockeystars in der NHL
    1 / 13
    So viel verdienen die Schweizer Eishockeystars in der NHL

    Roman Josi (Nashville Predators): Verteidiger, Vertrag bis 2028, Jahressalär (inkl. Boni): 9,059 Millionen Dollar.
    quelle: imago/usa today network / imago images
    Auf Facebook teilenAuf X teilen
    «Wer macht diese Logos?!» – so schlecht kennen wir die NHL
    Video: watson
    Das könnte dich auch noch interessieren:
    Du hast uns was zu sagen?
    Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
    0 Kommentare
    Zum Login
    user avatar
    Dein Kommentar
    YouTube Link
    0 / 600
    Hier gehts zu den Kommentarregeln.
    «Das kann es nicht sein»: FIS-CEO Urs Lehmann wird in der Sicherheitsdebatte deutlich
    Für FIS-CEO Urs Lehmann zeigt Lindsey Vonns Comeback, welche Geschichten der Skirennsport benötigt. Zugleich fordert er beim Thema Sicherheit einen Kulturwandel.
    Aus dem Swiss-Ski-Präsidenten wurde ein FIS-CEO. Den Amtswechsel hat Urs Lehmann Ende September vollzogen. In seiner neuen Rolle besuchte der Aargauer den Weltcup von St. Moritz. «Unglaubliche Bilder, ein toller Event, super Leistungen», sah Lehmann. Der 56-Jährige sprach aber auch über die weniger schönen Seiten des Skirennsports. Die schweren Stürze, die gravierenden Verletzungen. Wo steht die FIS aktuell in der Sicherheitsdebatte?
    Zur Story