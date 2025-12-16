Janis Moser trifft für Tampa gegen Florida. Bild: keystone

Moser trifft bei Derby-Niederlage von Tampa – Josi punktet bei Nashville-Sieg doppelt

Mehr «Sport»

Tampa – Florida 2:5

Janis Moser, 1 Tor, 2 Schüsse, 21:50 TOI

Nach zwei Minuten des Schlussdrittels traf der Berner Verteidiger Janis Moser für die Tampa Bay Lightning zum dritten Mal in dieser Saison.

Es war im Florida-Derby gegen den Stanley-Cup-Champion Florida Panthers aber nur das 2:4 auf dem Weg zu einer 2:5-Niederlage. Sam Reinhart mit zwei Toren und Carter Verhaeghe mit einem Tor und einem Assist machten den Unterschied für die Panthers.

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/SPORTSNET

St.Louis – Nashville 2:5

Pius Suter (STL), 2 Schüsse, 17:36 TOI

Roman Josi und seine Nashville Predators haben mit 5:2 gegen Pius Suter und die St. Louis Blues gewonnen. Josi bereitete im zweiten Drittel die Tore zum zwischenzeitlichen 3:1 und 4:1 durch Filip Forsberg und Reid Schaefer vor. Filip Forsberg erzielte einen Hattrick. Es war Forsbergs erster Hattrick in dieser Saison und sein elfter in der NHL. Michael Bunting erzielte ebenfalls einen Treffer, und Ryan O'Reilly lieferte zwei Vorlagen für die Predators

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/SPORTSNET

Dallas – Los Angeles 4:1

Kevin Fiala, 3 Schüsse, 1 Block, 1 Check, 17:44 TOI

Keine Punkte gab es für die Los Angeles Kings und Kevin Fiala. Sie verloren auswärts bei den Dallas Stars mit 1:4. Fiala erlebte einen schwierigen Abend, er stand bei drei Gegentoren auf dem Eis. Los Angeles verlor zum dritten Mal in Folge und belegt im Westen nur noch den 6. Platz.

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/SPORTSNET

Hockey haut dich um! Auch in dieser Saison können die Eishockeyfans ausgewählte NHL-Spiele mit Schweizer Beteiligung im Free-TV auf TV24 live mitverfolgen.



Das ist der Link zum aktuellen Programm.

Winnipeg – Ottawa 2:3nV

Nino Niederreiter, 2 Schüsse, 13:38 TOI

Auch Winnipeg, das beste Team der letztjährigen Regular Season, ist mittlerweile ausserhalb der Playoff-Plätze klassiert. Die Jets mit Nino Niederreiter verloren zuhause gegen die Ottawa Senators mit 3:2 nach Verlängerung. Der Churer Stürmer blieb dabei ohne Skorerpunkte.