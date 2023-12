Tristan Jarry zieht ab und trifft aus der Ferne. Bild: nhl

Goalie-Goal in der NHL – und ein Devils-Sieg in der Overtime

Mehr «Sport»

Philadelphia Flyers – New Jersey Devils 3:4 n.V.

Nico Hischier (New Jersey): 2 Assists, 1 Schuss, TOI 20:18 Min.

Timo Meier (New Jersey): verletzt

Jonas Siegenthaler (New Jersey): 1 Schuss, TOI 17:12 Min.

Akira Schmid (New Jersey): 44 Paraden, Abwehrquote 93,6 %

Nico Hischier und Goalie Akira Schmid trugen massgeblich zum 4:3-Auswärtssieg der New Jersey Devils in Philadelphia bei. Als Hischier in der 45. Minute das 3:1 für New Jersey vorbereitete, schien das Team aus dem Vorort von New York einen sicheren Sieg einzufahren. In der Schlussminute gelang den Flyers aber noch der Ausgleich.

In der Verlängerung dauerte es dann jedoch nur 28 Sekunden, ehe sich die Devils dank Jack Hughes die zwei Punkte doch noch sicherten. Erneut war der Walliser Captain Hischier am Treffer mit einem Assist beteiligt. Einen starken Auftritt hatte auch der Schweizer Goalie Akira Schmid. Der Emmentaler wehrte 44 von 47 Schüssen Philadelphias ab.

Die weiteren Schweizer

Arizona Coyotes – Colorado Avalanche 4:3 n.V.

Janis Moser (Arizona): 1 Assist, 2 Schüsse, TOI 21:06 Min.



Nashville Predators – Minnesota Wild 1:6

Roman Josi (Nashville): 2 Schüsse, TOI 23:18 Min.



Winnipeg Jets – Edmonton Oilers 1:3

Nino Niederreiter (Winnipeg): 3 Schüsse, TOI 17:33 Min.



Detroit Red Wings – Chicago Blackhawks 5:1

Philipp Kurashev (Chicago): 3 Schüsse, TOI 17:46 Min.​

Vancouver Canucks – Vegas Golden Knights 1:4

Pius Suter (Vancouver): verletzt



Pittsburgh Penguins – Tampa Bay Lightning 4:2

Eine der grossen Geschichten des Abends schrieb Tristan Jarry. Der Goalie der Pittsburgh Penguins zeigte einerseits 39 Paraden, brillierte andererseits aber auch als Torschütze. 68 Sekunden vor dem Ablauf der Zeit sorgte er mit seinem Treffer für den Endstand.

«Es war sozusagen ein perfektes Szenario», sagte Jarry. «Ich musste den Puck nicht einmal stoppen. Ich habe einfach drauflos geschossen und er ging rein.» Er wurde zum 14. Keeper, dem in der NHL ein Tor gelang, Martin Brodeur traf gleich drei Mal, Ron Hextall zwei Mal. «Es geschieht nicht sehr oft, nur wenigen Goalies gelang das. Darum ist es eindeutig etwas ziemlich cooles», freute sich Tristan Jarry. (ram/sda)