Assistenzcaptain Hischier schiesst die Devils herrlich zum Sieg – Merzlikins jubelt

Was für ein Abend für Nico Hischier. Der 20-jährige Walliser durfte beim Spiel der New Jersey Devils gegen die New York Islanders als Assistenzcaptain auflaufen. Und der Center war denn auch einer der Matchwinner beim 2:1-Sieg der Devils.

Zu Beginn des dritten Drittels gewann Hischier ein Bully in der offensiven Zone, schnappte sich die Scheibe, zog in die Mitte und drückte den Puck an Islanders-Goalie Semjon Warlamow vorbei.

Das 2:1 war nicht nur herrlich anzuschauen, es war auch gleichbedeutend mit dem Siegtreffer. «Wir skaten und spielen mit Selbstvertrauen. Das ist auch ein wichtiger Punkt», sagte Hischier, der im vierten Spiel in Folge einen Skorerpunkt verbuchen konnte.

Hinterher wurde der Schweizer zum zweiten Star des Spiels gewählt (hinter Goalie MacKenzie Blackwood). Mirco Müller stand 17 Minuten auf dem Eis und zeigte ebenfalls eine gute Partie.

#NJDevils Hischier's goal assisted by incredible talent. — Amanda Stein (@amandacstein) January 3, 2020

Nico Hischier ans AllStar-Game? Nico Hischier hat immer noch die Chance ans AllStar-Game vom 25. Januar zu kommen. Er ist einer der Kandidaten, die per Last-Man-In-Voting noch teilnehmen könnten.



Hier geht's zum Voting. Alle 24 Stunden kann man zehn Mal für einen Spieler abstimmen.

Die restlichen Schweizer, die heute Nacht im Einsatz standen, beendeten ihre Partien ohne Skorerpunkte. Timo Meier und die San Jose Sharks starteten mit einem 3:2-Sieg nach Verlängerung bei Pittsburgh ins neue Jahr. Luca Sbisa und die Winnipeg Jets unterlagen zuhause gegen Toronto mit 3:6.

Grund zum feiern gab es für die Columbus Blue Jackets mit Dean Kukan und Elvis Merzlikins. Sie gewannen auswärts bei Boston mit 2:1 nach Verlängerung. Nur zwei Tage nach seinem ersten NHL-Sieg (im zehnten persönlichen Spiel), legte Merzlikins den zweiten Erfolg nach. Wieder überzeugte der frühere Lugano-Keeper auf ganzer Linie und wehrte über 96 Prozent aller Schüsse ab.

Bild: screenshot nhl.com

