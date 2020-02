Sport

NHL

NHL: Roman Josi ermöglicht Hattrick von Craig Smith mit tollem Assist



Josi ermöglicht Hattrick mit wunderbarem Assist – Fiala erstmals wieder ohne Punkt

Nashville – Islanders 5:0

Roman Josi, 1 Assist, 3 geblockte Schüsse, 22:44 TOI

Yannick Weber, 2 Schüsse, 17:15 TOI

Die Nashville Predators feiern gegen die New York Islanders einen lockeren 5:0-Heimsieg. Grosse Figur ist dabei Craig Smith mit seinem ersten NHL-Hattrick. Dem letzten Tor des 30-Jährigen geht zudem ein herrlicher Assist von Roman Josi voraus. Auch Yannick Weber erhält von Coach John Hynes relativ viel Eiszeit und kommt zwei Mal zum Abschluss.

Minnesota – Rangers 3:4nP

Kevin Fiala, 3 Schüsse, 17:42 TOI

Die Minnesota Wild müssen eine ärgerliche Heimniederlage einstecken. Sie unterliegen den New York Rangers trotz zwischenzeitlicher 3:1-Führung doch noch im Penaltyschiessen. Nach zuletzt zehn Punkten in fünf Spielen erlebt Kevin Fiala wieder einmal einen schwierigen Abend. Der Ostschweizer gibt zwar drei Schüsse aufs gegnerische Tor ab, ein Skorerpunkt

Colorado – Washington 2:3

Jonas Siegenthaler, 2 geblockte Schüsse, 12:29 TOI

Die Washington Capitals feiern einen 2:3 Auswärtssieg gegen das ebenfalls starke Colorado. Alex Ovechkin erzielt dabei für einmal keine Tore, den entscheidenden Treffer erzielt T.J. Oshie. Jonas Siegenthaler steht bei keinem Gegentreffer auf dem Eis.

New Jersey – Detroit 4:1

Mirco Müller, 1 Schuss, 14:42 TOI

Nico Hischier ist verletzt

Die New Jersey Devils schaffen nach verschlafenem Start gegen Schlusslicht Detroit eine dramatische Wende. Das 1:1 erzielen die Devils erst in der 46. Minute. Doch exakt vier Minuten später steht es bereits 4:1 für das Heimteam. Nico Hischier kommt nach seiner Unterkörperverletzung noch nicht zum Einsatz, der Walliser soll aber kurz vor seinem Comeback stehen.

Tampa Bay – Edmonton 3:1

Gaëtan Haas, 2 Schüsse, 13:11 TOI

In der Abwesenheit von Superstar Connor McDavid müssen die Edmonton Oilers eine Niederlage einstecken. Auswärts in Tampa verlieren sie mit 1:3. Gaëtan Haas zeigt eine solide Partie und wird auch in Unterzahl eingesetzt.

Buffalo – Columbus 4:3

Dean Kukan ist verletzt

Die Columbus Blue Jackets verpassen die Gelegenheit, sich im Kampf um die Playoff-Plätze weiter abzusetzen. Sie unterliegen den Buffalo Sabres auswärts mit 3:4. Dean Kukan ist weiterhin als verletzt gemeldet. Elvis Merzlikins kommt bei Columbus ebenfalls nicht zum Einsatz.

Florida – Philadelphia 2:6

Denis Malgin überzählig

Denis Malgin muss von der Tribüne aus zuschauen, wie seine Florida Panthers gegen Philadelphia untergehen. Bereits nach 19 Minuten liegen die Gäste mit drei Toren in Front. Die Reaktion der Panthers im Schlussdrittel mit zwei Toren kommt deutlich zu spät. (abu)

Die Schweizer Skorerliste:

