bedeckt, wenig Regen
DE | FR
burger
Videos
Sport

Irland qualifiziert sich für Fussball-WM und sorgt für Fanjubel

Video: extern/hanna dedial

Irland qualifiziert sich in allerletzter Minute für die WM-Playoffs – die Fans rasten aus

Dem irischen Fussball-Nationalteam ist ein Coup gelungen. Mit einem Last-Minute-Triumph gegen Ungarn qualifizierten die Iren sich für die WM-Playoffs. Troy Parrott schoss gleich drei Tore – und die Fans rasteten aus.
17.11.2025, 11:36

«Er wird niemals mehr für ein Pint bezahlen müssen» – so lautet der Tenor wenn über die Leistung des 23-jährigen Troy Parrott diese Woche gesprochen wird.

Am Dienstag schoss er bereits zwei Tore gegen den klaren Favoriten Portugal. Damals bezeichnete er das als den wohl besten Abend in seinem Leben – nur um wenige Tage später noch einen drauf zu setzen und im WM-Qualifikationsspiel gegen Ungarn gleich einen Hattrick zu vollbringen.

Ein weiteres Kreuzchen konnte in der Fussballmärchen-Checkliste gesetzt werden, weil das erlösende 3:2 erst in der 96. Minute fiel. Sowohl Fans als auch die Kommentatoren konnten ihr Glück kaum fassen:

Video: extern/hanna dedial

Es ist lange her, dass das irische Nationalteam zu einer Fussball-WM anreisen konnte. 2002 schieden sie in Südkorea im Achtelfinal gegen Spanien aus. Allzu lange kann sich der 23-jährige Stürmer von AZ Alkmaar allerdings nicht auf seinem Ruhm ausruhen – die Playoffs, wo Irland die definitive WM-Quali schaffen könnte, finden im März 2026 statt. Über den gestrigen Abend sagte er:

«Es ist ein Märchen, von so etwas kannst du nicht einmal träumen. Mir fehlen die Worte, um meine Gefühle zu beschreiben.»
Troy Parrott

(hde)

Mehr Videos:

In Genf ist ein Kunstwerk zur Frauenfussball-EM aufgetaucht – man erkennt es nur von oben

Video: watson/lucas zollinger

Streamer «IShowSpeed» trifft Fussballerin Alisha Lehmann – und es gibt Drama

Video: watson/emanuella kälin

Hund weigert sich, bei einem Fussballspiel den Ball loszulassen

Video: watson/Aya Baalbaki
Mehr zum Thema
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Diese Nationen sind für die WM 2026 qualifiziert
1 / 34
Diese Nationen sind für die WM 2026 qualifiziert

Portugal: 4. Teilnahme an einer Weltmeisterschaft
Letzte Teilnahme: 1998 (Achtelfinal)
Grösster WM-Erfolg: Achtelfinal (1938/1998)
quelle: keystone / luca bruno
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Das waren die emotionalsten Momente der Ski-WM 2025
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
2 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
2
Meistgelesen
1
Ich mache Rühreier nur noch auf die kantonesische Art und du solltest auch
2
Halbinsel in Freienbach SZ für 69 Millionen verkauft – Pächter und Bewohner müssen weg
3
KI-gesteuerter Hackerangriff aus China zeigt: Jetzt wird es richtig ungemütlich
4
Die Nati schlägt Schweden, doch der Kosovo crasht die Schweizer WM-Party
5
Experte widerspricht Spuhler: «Verstehe nicht, warum er sich so aufregt»
Meistkommentiert
1
«Es ist auch egoistisch, Kinder zu bekommen»
2
Die vererbte Ungleichheit – was die Zahlen wirklich zeigen
3
Trump will von der Schweiz laut einer Liste noch viel mehr, als Parmelin bekanntgab
4
Die Tage werden kürzer: Warum die Einnahme von Vitamin D den meisten trotzdem nicht hilft
5
«Erpresserische Note»: Zoll-Vereinbarung könnte im Parlament scheitern
Meistgeteilt
1
Wizards verlieren trotz starkem George +++ Hug und Schär triumphieren in Japan
2
Für die drei Berner Klubs gehts nur um die Keller-Meisterschaft
3
Auch wegen Trump: Bürgerliche wollen noch mehr US-Waffen kaufen – die Sonntagsnews
4
Norwegen fertigt Italien ab und fährt an die WM – Azzurri müssen in die Playoffs
5
Bald geht die Adventszeit los: So bastelst du dir ganz einfach selbst einen Kranz
Nach Erfolgswahlen der Demokraten: So trollt Gavin Newsom die Republikaner
Am Dienstag fuhren die Demokraten in den USA bei verschiedenen Wahlen im ganzen Land grosse Siege ein. Für die aktuell regierenden Republikaner unter Präsident Donald Trump eine Schlappe.
Zur Story