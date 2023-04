Akira Schmid führt New Jersey zum ersten Sieg – Niederreiter trifft bei OT-Pleite

Die New Jersey Devils feiern ihren ersten Sieg in den diesjährigen Playoffs der NHL. Nach zwei Heimniederlagen gegen die New York Rangers, setzten sie sich 2:1 nach Verlängerung durch. In den anderen Serien gehen die Favoriten in Führung.

Rangers – Devils 1:2 OT

Serie: 2:1 für die New York Rangers

Ausgezeichnete Partie: Akira Schmid parierte 35 Mal. Bild: fxp-fr-sda-rtp

Akira Schmid dürfte diesen Abend nicht so schnell vergessen. Der Berner im Tor der Devils kam in der Nacht auf Sonntag zu seinem ersten Playoff-Einsatz überhaupt und avancierte zum Matchwinner. Der 22-Jährige, der in der Qualifikation 18 Partien hatte bestreiten dürfen, liess nur einen von 36 Schüssen passieren und brillierte mit einer Abwehrquote von 97.2 Prozent. Nach dem Rückstand durch Chris Kreider zu Beginn des zweiten Spielabschnitts konnte New Jersey nach Spielhälfte durch Jack Hughes ausgleichen.

In der Folge mussten sich die über 18'000 Fans gedulden, ehe Dougie Hamilton, der beim ersten Tor die Vorlage geliefert hatte, in der 72. Minute den Siegtreffer erzielte für die Devils, die sich somit zurückmelden in dieser Achtelfinal-Serie. Captain Hischier lieferte ein Assist zu diesem entscheidenden Tor. Jonas Siegenthaler und Timo Meier kamen für die Devils ebenfalls zum Einsatz.

Jets – Golden Knights 4:5 OT

Serie: 2:1 für die Las Vegas Golden Knights

Nino Niederreiter erzielte derweil seinen ersten Treffer in den diesjährigen Playoffs. Der Stürmer der Winnipeg Jets stand am Ursprung der Aufholjagd seines Teams, das sich gegen die Vegas Golden Knights nach 1:4-Rückstand im dritten Drittel noch in die Verlängerung retten konnte. Michael Amadio bescherte der Mannschaft aus Las Vegas schliesslich in der 84. Minute den zweiten Sieg in der Best-of-7-Serie, die in der Nacht auf Dienstag wiederum in Winnipeg fortgesetzt wird.

Kraken – Avalanche 4:6

Serie: 2:1 für die Colorado Avalanche

Die Colorado Avalanche liegen gegen die Seattle Kraken nach einem 6:4-Auswärtssieg erstmals in Führung. Denis Malgin kam beim Titelverteidiger aus Denver gut sieben Minuten zum Einsatz, musste das Eis aber mit einer Minus-1-Bilanz verlassen. Bester Mann auf Seiten der Avalanche war der finnische Starstürmer Mikko Rantanen mit zwei Toren und einem Assist.

