Pius Suter ist einer von drei erfolgreichen NHL-Schweizern am Sonntag. Bild: keystone

Detroits Pius Suter skort – alle NHL-Schweizer siegen

Chicago – Seattle 5:4

Philipp Kurashev, 2 Checks, 2 Blocks, 14:49 TOI

Die Chicago Blackhawks setzten sich dank einer doppelten Wende gegen die Seattle Kraken durch und zogen damit am Team von der Westküste vorbei. Seattle ging früh mit 2:0 in Führung, doch bereits nach wenigen Sekunden im zweiten Drittel drehten die Gastgeber das Spiel auf 3:2. Auch im Schlussdrittel brauchten die Blackhawks zwei Tore, um den 3:4-Rückstand zum Sieg zu wenden.

Für Chicago ist es der dritte Sieg in Folge. Dabei stand Philipp Kurashev wie gewohnt in der dritten Linie im Einsatz. Nach zwei Skorerpunkten in den letzten beiden Spielen, blieb er am Sonntagabend aber ohne Torbeteiligung.

Die Highlights der Partie. Video: YouTube/NHL

Detroit – Anaheim 5:1

Pius Suter, 1 Assist, 3 Schüsse, 1 Check, 13:01 TOI

Detroit gewann gegen die nun seit fünf Spielen sieglosen Anaheim Ducks. Pius Suter trug beim 5:1 einen Assist bei. Die Red Wings kehrten damit nach zwei Overtime-Niederlagen zum Siegen zurück. Detroit leitete das Spiel früh in die gewünschte Bahn, bevor die Gäste in der 6. Minute ausglichen. Danach liess sich der finnische Goalie Ville Husso aber nicht mehr bezwingen, wodurch die Red Wings einen ungefährdeten Sieg einfahren konnten.

Philadelphia – San Jose 0:3

Mit Timo Meier fuhr auch der dritte Schweizer, der am Sonntag in der NHL im Einsatz stand, einen Sieg ein. Der 26-jährige Stürmer blieb dabei aber als einziger aus der ersten Linie ohne Torbeteiligung. Für San Jose war es erst der zweite Sieg im achten Saisonspiel, während sich die Philadelphia Flyers zum erst zweiten Mal im sechsten Spiel geschlagen geben mussten.

Die weiteren Resultate

Florida – New York Islanders 3:2

New York Rangers – Columbus 1:5



(nih)