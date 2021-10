Philipp Kuraschew blieb mit seinen Blackhawks gegen Colorado chancenlos. bild: imago-images.de

Kuraschews Blackhawks zum Auftakt glücklos – Owetschkin schreibt Geschichte

Colorado – Chicago 4:2

Philipp Kuraschew, 1 Shot, 1 Hit,14:53 TOI

Die Chicago Blackhawks starteten mit einer Niederlage in die NHL-Saison. Das Team mit Philipp Kuraschew verlor bei den Colorado Avalanche 2:4. Der Fehlstart der Blackhawks begann sich früh abzuzeichnen. Nach neuneinhalb Minuten lagen sie bereits 0:3 im Hintertreffen. Etwas Hoffnung brachte Dominik Kubalik zurück. Der einstige Stürmer von Ambri-Piotta verkürzte drei Minuten vor der ersten Drittelspause im Powerplay.

Die Hoffnung auf eine Wende erfüllte sich aber nicht. Den zweiten Treffer für Chicago erzielte Connor Murphy erst viereinhalb Minuten vor Schluss beim Stande von 1:4. Der am Dienstag 22 Jahre alt gewordene Kuraschew blieb zum Auftakt seiner zweiten NHL-Saison diskret.

Der Treffer von Kubalik zum 1:3. Video: streamable

Nach einem üblen Check von Landeskog gegen Dach kommt's zur Massenprügelei. Video: streamable

Washington – NY Rangers 5:1

Alex Owetschkin traf beim 5:1-Sieg seiner Washington Capitals gegen die New York Rangers doppelt. Mit seinen NHL-Treffern Nummer 731 und 732 erreichte der russische Superstar einen weiteren Meilenstein in seiner illustren Karriere: In der ewigen NHL-Torschützenliste überholte «The Great Eight» Marcel Dionne, womit Owetschkin nun allein an fünfter Stelle liegt. Vor ihm liegen nur noch Wayne Gretzky (894), Gordie Howe (801), Jaromir Jagr (766) und Brett Hull (741). (pre/sda)