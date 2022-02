Roman Josi darf sich über seinen 14. Saisontreffer freuen. Bild: keystone

Josi und Fiala überzeugen mit Tor und Assist – auch Meier skort doppelt

Roman Josi skort in seinem sechsten Spiel in Folge. Der Berner Verteidiger der Nashville Predators ist mit einem Tor und einem Assist am 6:4 bei den Florida Panthers beteiligt. Auch Kevin Fiala gelingen ein Tor und ein Assist.

Florida – Nashville 4:6

Roman Josi, 1 Tor, 1 Assist, 4 Shots, 1 Block, 24:46 TOI

Josi kam mit den Nashville Predators zum ersten Sieg nach vier Niederlagen in Folge. Der Captain traf zur Spielmitte zum 2:2 und war in der 55. Minute mit einem Assist beteiligt, als die Predators erstmals durch Mikael Granlund mit 5:4 in Führung gingen.

Der 2:3-Anschluss für Nashville durch Josi. Video: streamja

Josi steht in dieser Saison nach 49 Spielen bei 53 Skorerpunkten, davon erzielte er zehn in den letzten sechs Partien.

Ottawa – Minnesota 4:3

Kevin Fiala, 1 Tor, 1 Assist, 8 Shots, 1 Block, 22:03 TOI

Kevin Fiala war der beste Spieler der Minnesota Wild beim 3:4 in Ottawa. Der St. Galler erzielte in der 27. Minute seinen 17. Saisontreffer zum 1:2 und bereitete mit einer Befreiung aus dem eigenen Drittel kurz darauf das 2:2 vor.

Fiala bringt Minnesota mit dem 1:2 wieder ran. Video: streamja

Anaheim – San Jose 4:3 n.P.

Timo Meier, 2 Assists, 9 Shots, 2 Hits, 1 Block, 21:54 TOI

Timo Meier konnte in seinem Kopf-an-Kopf-Rennen mit Josi zwei Assists verbuchen und steht nun bei 52 Skorerpunkten in dieser Saison. Mit den San Jose Sharks verlor der Appenzeller das kalifornische Duell mit den Anaheim Ducks 3:4 nach Penaltys.

Gadjovich und Deslauriers geben sich Saures. Video: YouTube/Sport Highlights everyday108

Columbus – Toronto 4:3 n.V.

Dean Kukan, 1 Shot, 4 Blocks, 17:29 TOI

Dean Kukan feiert mit seinen Columbus Blue Jackets einen 4:3-Prestigeerfolg nach Verlängerung gegen die Toronto Maple Leafs. Der Schweizer Verteidiger blieb ohne Skorerpunkt, liess sich aber gleich vier Blocks zuschreiben. Den entscheidenden Treffer in der Overtime erzielte Patrik Laine.

Schweizer Skorerliste: bild: nhl.com