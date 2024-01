Nino Niederreiter und seine Winnipeg Jets sind in der NHL derzeit das Mass aller Dinge. Bild: keystone

Niederreiter mit Winnipeg erfolgreich + Moser mit Assist + Fialas Kings unterliegen

Mehr «Sport»

Dallas – Los Angeles 5:1

Kevin Fiala, 1 Schuss, 19:00 TOI

Die Los Angeles Kings kommen nicht aus der Krise. Das Team von Kevin Fiala unterlag bei den Dallas Stars 1:5. Für die Franchise aus Kalifornien war es nach dem Sieg am Montag gegen die Carolina Hurricanes und den zuvor acht Niederlagen in Serie ein neuerlicher Rückschlag. Der 27-jährige St. Galler verbuchte zum zweiten Mal in Serie keinen Skorerpunkt.

Die Highlights der Partie. Video: YouTube/NHL

Winnipeg – New York Islanders 4:2

Nino Niederreiter, 1 Check, 16:28 TOI

Bereits zum vierten Mal in Folge ohne Tor oder Assists blieb Nino Niederreiter. Dennoch schweben die Winnipeg Jets auf einer Erfolgswelle und sind momentan das Mass aller Dinge in der NHL. Mit dem 4:2 über die New York Islanders reagierten sie auf die Niederlage vor drei Tagen gegen die Philadelphia Flyers und polierten ihre eindrückliche Bilanz von zuletzt acht Siegen in Serie weiter auf.

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/NHL

Chicago – San Jose 2:1 n. P.

Philipp Kurashev, 4 Schüsse, 21:49 TOI

Im Kellerduell der Western Conference feierten die Chicago Blackhawks einen ihrer raren Siege. Der Tabellenvorletzte setzte sich gegen Schlusslicht San Jose 2:1 im Penaltyschiessen durch. Philipp Kuraschew kam für die Blackhawks auf knapp 22 Minuten Eiszeit und vergab den ersten Versuch des Heimteams im Shootout.

Die Highlights der Partie. Video: YouTube/NHL

Calgary – Arizona 3:2 n. V.

Janis Moser, 1 Assist, 26:05 TOI

Janis Moser und die Arizona Coyotes unterlagen auswärts den Calgary Flames trotz einer 2:0-Führung 2:3 nach Verlängerung. Der 23-jährige Bieler assistierte beim Führungstreffer zum 13. Mal in dieser Saison.

Die Highlights der Partie. Video: YouTube/NHL

(nih/sda)