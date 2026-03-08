Nico Hischier freut sich über ein Tor von Teamkollege Jack Hughes. Bild: AP

US-Olympiaheld Hughes und Hischier schiessen «Swiss Devils» zum nächsten Sieg

Den New Jersey Devils läuft es plötzlich wieder: Angeführt von US-Olympiaheld Jack Hughes gewinnt das von Schweizern geprägte Team zum vierten Mal hintereinander.

Devils – Rangers 6:3

Die New Jersey Devils kommen in der NHL wieder in Fahrt. Das Team mit dem Schweizer Trio Nico Hischier, Timo Meier und Jonas Siegenthaler feiert den vierten Sieg in Serie.

Beim 6:3-Erfolg im Derby über die New York Rangers erzielte Captain Hischier seinen 21. Saisontreffer. Der Walliser sorgte zwölf Minuten vor dem Ende für das siegbringende 4:3. In Überzahl traf er mit einem Handgelenkschuss. Meier und Siegenthaler blieben ohne Skorerpunkt.

Mann des Spiels war Jack Hughes: Der Amerikaner, Held des Olympiafinals, erzielte am Samstag in Newark drei Tore und einen Assist. Trotz der Siegesserie finden sich die Devils mit neun Punkten Rückstand weiterhin deutlich ausserhalb der Playoff-Plätze.

Sabres – Predators 3:2

Die Nashville Predators bezogen gegen die formstarken Buffalo Sabres eine 2:3-Niederlage - es war die vierte aus den letzten fünf Spielen. Der Anschlusstreffer, bei dem Captain Roman Josi seinen Stock im Spiel hatte, kam für die Gäste vier Minuten vor dem Ende zu spät.

Maple Leafs – Lightning 2:5

Den Negativtrend gestoppt haben die Tampa Bay Lightning. Das Team mit dem Schweizer Janis Moser siegte nach zuvor vier Niederlagen am Stück gegen die Toronto Maple Leafs 5:2 und festigte Platz 2 im Osten. Moser gelang in knapp 19 Minuten Eiszeit keine Torbeteiligung.

Weitere Resultate

Kevin Fiala fehlte bei den Los Angeles Kings (3:4 gegen Montreal) ebenso verletzt wie Nino Niederreiter beim 3:2-Sieg nach Verlängerung der Winnipeg Jets gegen Vancouver. Philipp Kurashev war bei den San Jose Sharks (1:2 n.V. gegen die New York Islanders) überzählig. (sda/con)