Gelungener Jahresabschluss für New Jerseys Schweizer Duo: Hischier mit wichtigem Assist

Nico Hischier und Mirco Müller beenden 2019 mit den New Jersey Devils mit einem Erfolgserlebnis. Im letzten Spiel des Jahres bezwingt das Team mit dem Schweizer Duo Boston 3:2 nach Penaltyschiessen.

Hischier gab auf dem Weg zum Comeback der Devils – das Heimteam lag gegen den Leader der Atlantic Division nach 25 absolvierten Minuten 0:2 im Hintertreffen – den Assist zu Jesper Bratts 2:2 in der 54. Minute. Nachdem im Penaltyschiessen die ersten vier Schützen auf beiden Seiten gescheitert waren, führten Jack Hughes und Damon Severson die Devils zum Sieg. Von den Gästen verwandelte einzig Chris Wagner seinen Penalty.

Im Spitzenduell der Metropolitan Division kassierte Jonas Siegenthaler mit den Washington Capitals daheim eine knappe 3:4-Niederlage gegen die New York Islanders. Dank dem Sieg reduzierten die Islanders bei drei Spielen weniger den Rückstand auf Leader Washington auf sechs Punkte.

Nino Niederreiter mit Carolina, Gaëtan Haas mit Edmonton, Luca Sbisa mit Winnipeg und Dean Kukan mit Columbus feiern in der Silvester-Runde der NHL Siege.

Nach Nico Hischier, der für die New Jersey Devils noch am 31. Dezember Schweizer Zeit einen Assist erzielte und gewann, konnte sich in der Nacht auf Neujahr vom Schweizer NHL-Kontingent einzig Kevin Fiala als Skorer auszeichnen. Der Ostschweizer bereitete das Tor zum 1:3 vor, verlor aber mit den Minnesota Wild zuhause 1:4 gegen die Toronto Maple Leafs.

Siege gab es hingen für Nino Niederreiters Carolina Hurricanes (3:1 gegen die Montreal Canadiens), Gaëtan Haas' Edmonton Oilers (7:5 gegen die New York Rangers), Luca Sbisas Winnipeg Jets (7:4 bei den Colorado Avalanche) und Dean Kukans Columbus Blue Jackets (4:1 bei den Florida Panthers).

Das Jahr mit einer Niederlage beendeten die San Jose Sharks mit Timo Meier (0:2 gegen die Detroit Red Wings). (mim/sda)

