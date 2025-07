«The Mountain» aus «Game of Thrones» schafft beim Kreuzheben 505 Kilogramm. Video: twitter

505 Kilogramm! Hier bricht «Game of Thrones»-Star den Weltrekord im Kreuzheben

Mehr «Sport»

Eine durchschnittliche Schweizerin ist rund 65 Kilogramm schwer, ein durchschnittlicher Schweizer ungefähr 80,6 Kilogramm. Über solche Gewichte kann Hafthor Björnsson nur lachen. Der Isländer, der als «The Mountain» aus der Serie «Game of Thrones» bekannt ist, brach nun nämlich seinen eigenen Weltrekord im Kreuzheben. 505 Kilogramm hob Björnsson am Sonntag und überbot damit die alte Bestmarke, die er im Jahr 2020 aufgestellt hatte im vier Kilo. Umgerechnet in Menschen, wären das fast drei Schweizerinnen und vier Schweizer.

Der Weltrekord von Hafthor Björnsson im Video:

Video: twitter

Mit seinem neuerlichen Rekord dürfte Björnsson auch einige Kritiker – darunter seinen Erzrivalen Eddie Hall, der bis vor fünf Jahren selbst Weltrekordhalter im Kreuzheben war, – zum Schweigen gebracht haben. Sein Rekord über 501 Kilogramm wurde noch infrage gestellt, da er diesen coronabedingt im heimischen Fitnesscenter aufgestellt hatte. Zwar war ein international anerkannter Schiedsrichter engagiert, doch war auch dieser Isländer. Hall erklärte, diesen nicht als Weltrekord anzuerkennen, obwohl er offiziell als solcher galt.

Am neuerlichen Rekord, den der «World Strongest Man» des Jahres 2018 auf der bayrischen Höllhöhe aufstellte, gibt es nun nichts mehr auszusetzen. Umso beeindruckender ist diese Bestmarke aufgrund der Tatsache, dass Hafthor Björnsson vor zwei Jahren einen schmerzhaften Unfall beim Powerliften hatte: Im April 2023 platzte ihm beim Bankdrücken nämlich ein Brustmuskel. Davon scheint er sich aber gut erholt zu haben.