NHL: Nico Hischier bringt die New Jersey Devils auf die Siegerstrasse



Hischier bringt Devils auf die Siegerstrasse – Hughes vollendet in der Overtime

Mit seinem achten Saisontor in der NHL bringt Nico Hischier die New Jersey Devils bei den Ottawa Senators 1:0 in Führung. Die Devils setzten sich 4:3 nach Verlängerung durch.

Hischier lenkte in der 9. Minute im Powerplay einen Slapshot des finnischen Verteidigers Sami Vatanen von der blauen Linie unhaltbar ab. Das Siegestor gelang Jack Hughes nach 54 Sekunden der Verlängerung.

Die schwach in die Saison gestarteten Devils haben sich seit Mitte Dezember resultatmässig verbessert. In Ottawa errangen sie den vierten Sieg in den letzten sieben Spielen. Eine weitere Partie in dieser Zeit verloren sie erst in der Verlängerung. Trotz der Steigerung belegen die New Jersey Devils bei knapp der Hälfte der Regular Season in der Eastern Conference den vorletzten Platz – mit noch 13 Punkten Rückstand auf einen Platz in den Playoffs.

Luca Sbisa unterlag mit den Winnipeg Jets dem Titelverteidige St.Louis Blues mit 1:4. Der Verteidiger wurde mehr als 18 Minuten lang eingesetzt. Eine 2:3-Niederlage im Penaltyschiessen erlitt Dean Kukan mit den Columbus Blue Jackets gegen die Chicago Blackhawks. Beim spektakulären 6:5-Sieg der Florid Panthers gegen die Montreal Canadiens war Floridas Oltner Denis Malgin überzählig. Sein Teamkollege Jonathan Huberdeau brillierte mit je zwei Toren und Assists. (ram/sda)

