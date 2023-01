Timo Meier erlebte einen individuell starken Abend – doch sein Team blieb ohne Punkt. Bild: keystone

Meier mit Tor und Assist, Fiala siegt mit LA dennoch – Josi mit 800. Einsatz

Los Angeles – San Jose 4:3

Kevin Fiala, 4 Schüsse, 2 Checks, 17:41 TOI

Timo Meier, 1 Tor, 1 Assist, 4 Schüsse, 4 Checks, 19:16 TOI​

Im Duell der beiden Schweizer Kevin Fiala und Timo Meier blieb ersterer siegreich. Der 26-jährige Fiala gewann mit den Los Angeles Kings zum dritten Mal in Folge und zum siebten Mal in den letzten zehn Spielen, blieb dabei aber ohne Torbeteiligung – anders als sein ebenfalls Ostschweizer Gegner. Meier trug sich nämlich gleich doppelt in die Skorerliste ein, beide Male im Schlussdrittel.

Das Tor von Timo Meier. Video: streamja

Den Ausgleich zum 2:2 erzielte der 26-jährige Stürmer selbst, beim 3:4 spielte Meier den vorletzten Pass. Damit kommt er nach nun 43 Einsätzen auf 43 Skorerpunkte. Den Schnitt überbietet Fiala mit 46 Punkten in 45 Partien noch knapp. Nach Meiers Anschlusstreffer gut zwei Minuten vor Schluss gelang den San Jose Sharks aber kein weiterer Treffer und so geraten die Playoff-Plätze immer weiter ausser Reichweite. LA bleibt derweil auf Tuchfühlung mit der Tabellenspitze, wobei Dallas und Vegas bei ebenfalls 56 Punkten drei Spiele weniger auf dem Konto haben.

Die Highlights der Partie. Video: YouTube/NHL

Toronto – Nashville 2:1

Roman Josi, 2 Schüsse, 1 Check, 1 Block, 23:57 TOI

Nino Niederreiter, 3 Schüsse, 7 Checks, 1 Block, 17:12 TOI​

Im fünften Spiel des Jahres 2023 kassierten die Nashville Predators mit Captain Roman Josi und Stürmer Nino Niederreiter die erste Niederlage. Auswärts gegen die Toronto Maple Leafs unterlag das Team aus dem Bundesstaat Tennessee 1:2.

Die Highlights der Partie. Video: YouTube/NHL

Ein Powerplay-Tor von Toronto 75 Sekunden vor Schluss brachte die Predators um die Verlängerung. Josi bestritt seine 800. NHL-Partie in der Regular Season. Die Playoffs mit eingerechnet, steht der 32-jährige Berner nun bei 885 Einsätzen.

Schweizer Skorerliste: Die beiden heutigen Punkte von Meier sind noch nicht in der Liste aufgeführt. bild: screenshot nhl.com

(nih/sda)