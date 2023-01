Bei der WM traf Wout Weghorst gegen Argentinien doppelt. Bild: keystone

Darum passt Weghorst besser zu Manchester United als Ronaldo

Manchester United scheint den Nachfolger für Cristiano Ronaldo gefunden zu haben. Der Niederländer Wout Weghorst soll bei United die Lücke im Sturmzentrum füllen.

Moritz Meister

Daran, dass Wout Weghorst einen Cristiano Ronaldo bei Manchester United ersetzen kann, dürften so einige ihre Zweifel hegen. Ronaldo gilt schliesslich als Alleskönner, wie also soll der Niederländer ihn ersetzten können?

Das fehlende Puzzlestück

Ronaldo wirkte unter dem neuen United-Coach Erik ten Hag häufig wie ein Fremdkörper. In 16 Spielen unter der Leitung des Niederländers gelangen dem Portugiesen lediglich drei Treffer. Zum Vergleich in der Saison 2021/22 traf «CR7» für United in 38 Pflichtspielen noch 24-mal.

Ronaldo bejubelt seinen letzten Treffer für Manchester United in der Europa League gegen Sheriff Tiraspol. Bild: www.imago-images.de

Weghorst wäre hingegen genau der Spielertyp, welcher ten Hag bei United aktuell noch fehlt. Erik ten Hag bevorzugt schon seit seiner Zeit als Trainer des FC Utrecht von 2015 bis 2017 ein Spielsystem mit einem klaren Zielspieler.

Beim FC Utrecht und später auch bei Ajax Amsterdam war dieser Zielspieler ein gewisser Sébastien Haller. Dieser lief unter der Führung des Niederländers 111-mal in der niederländischen Eredivisie auf. Dabei erzielte Haller 62 Tore und sammelte 21 Assists.

Im aktuellen Kader von Manchester United gibt es diesen Zielspieler à la Haller aktuell noch nicht. Sowohl Anthony Martial, als auch Marcus Rashford sind keine klassischen Stürmer und zudem fehlt beiden die physische Präsenz, um sich auch in Luftduellen durchsetzten zu können.

Weghorst allerdings ähnelt Haller von seinem Spielstil extrem. Beide sind über 1,90 Meter gross, stark in der Luft und trotzdem technisch versiert und können sowohl Tore selbst erzielen, als auch vorbereiten.

Bis auf die Körpergrösse allerdings alles noch keine Eigenschaften, die Cristiano Ronaldo nicht auch vorweisen könnte.

Pressing-Monster Weghorst

Der wahrscheinlich grösste Faktor, warum der Portugiese nie wirklich einen Stammplatz unter Erik ten Hag hatte, ist Ronaldos schwaches Gegenpressing. Die Arbeit gegen den Ball, war noch nie die grösste Stärke des fünffachen Champions-League-Siegers.

Das Gegenpressing und die Arbeit gegen den Ball sind allerdings in Ten Hags bevorzugtem 4-3-3-System eminent wichtig. Der Niederländer braucht einen Stürmer, welcher sich in den Dienst der Mannschaft stellt und als erster Verteidiger agiert.

Genau diesen Spielertyp verkörpert Weghorst perfekt. Der 30-Jährige war der Spieler mit den meisten Pressing-Aktionen in der abgelaufenen Spielzeit 2021/22, mit 48,7 Pressings pro 90 Minuten.

Kein typischer Goalgetter

Zudem weiss der 30-jährige niederländische Nationalspieler, wo das Tor steht. In seinen drei kompletten Saisons beim VfL Wolfsburg erzielte Weghorst immer an die 20 Tore und steuerte auch zahlreiche Assists bei.

Weghorst ist vor allem nicht nur gut in der Luft, sondern auch beidfüssig stark. Trotz seiner Grösse, ist er kein Stürmer der nur im Sechzehner auf die Bälle wartet, er kann durchaus auch in ein Kombinationsspiel involviert werden.

Zielspieler-Effekt

Die Verpflichtung von Weghorst würde nicht nur die Baustelle im Sturm der «Red Devils» schliessen, auch andere Spieler würden enorm davon profitieren.

Wout Weghorst sammelte für den FC Burnley in der vergangenen Saison bereits Premier-League-Erfahrung. Bild: www.imago-images.de

Weghorst wird durch seine Präsenz und Laufbereitschaft die gegnerische Defensive stets in Schach halten. Dabei agiert er sowohl im Strafraum, lässt sich aber auch gerne wieder etwas tiefer fallen, um so Räume für seine Mitspieler zu kreieren.

Davon werden vor allem die Spieler auf den Aussenbahnen profitieren. Marcus Rashford, welcher aktuell ohnehin schon in sehr starker Form ist, würde noch mehr Freiräume bekommen. Luke Shaw bekäme mehr Platz für seine Flanken und hätte mit Weghorst auch endlich einen Abnehmer für diese.

Auch ten Hags bislang teuerster Transfer Antony, welcher bislang noch nicht zu 100 % überzeugen konnte, würde mehr Platz bekommen, um seine Kreativität voll entfalten zu können. Dass er in dieser Konstellation enorm wertvoll sein kann, stellte er vor seinem Transfer zu United bei Ajax schon eindrucksvoll unter Beweis.