Roman Josi baute seine Serie von Spielen mit mindestens einem Skorerpunkt dank eines Assists auf zwölf aus. Die Nashville Predators gingen in Las Vegas aber gleich mit 1:6 unter.

Timo Meier verlor mit den San Jose Sharks in Edmonton 2:5, bereitete aber beide Treffer seines Teams vor.

Besser lief es dem Team von Kevin Fiala. Der Ostschweizer brachte die Minnesota Wild mit seinem 21. Goal der Saison gegen die Vancouver Canucks 2:1 in Führung, am Ende gewann Minnesota 3:2 nach Verlängerung.

In seiner zweiten NHL-Saison zum 13. Mal traf Pius Suter. Auch der Treffer des Zürchers konnte die 2:5-Niederlage der Detroit Red Wings bei den New York Islanders aber nicht verhindern.

Die meisten Schweizer in der NHL skoren - und verlieren dennoch. Nino Niederreiter erzielt für die Carolina Hurricanes sogar zwei Tore, doch die Carolina Hurricanes unterliegen gegen Dallas 3:4 nach Penaltyschiessen.

Simon Ammann vor dem Abschied? «Vielleicht gelingt es mir, zu sagen ‹jetzt ist es gut›»

Am Wochenende bestreitet Simon Ammann seinen letzten Wettkampf des Winters. Aber ist es auch der letzte Sprung seiner Karriere? Wir wissen es nicht. Was aber sagt der vierfache Olympiasieger selber dazu?

20 Jahre ist es her, als der Toggenburger Bauernbub Simon Ammann mit seinem Doppelsieg bei den Olympischen Spielen in Salt Lake City nicht nur in der Schweiz zum Gesicht einer Sportart wurde. Auch heute ist «Simis» Popularität ungebrochen, doch sportlich vermag der 40-Jährige nicht mehr mit den Besten mithalten. Der Rücktritt scheint näher als je zuvor