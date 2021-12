Nino Niederreiter darf sich über seine Saisontreffer Nummer 7 und 8 freuen. bild: keystone

Niederreiter mit Doppelpack gegen Suters Red Wings – auch Josi und Meier treffen

Nino Niederreiter entscheidet mit Carolina das Duell gegen Pius Suter mit den Detroit Red Wings deutlich für sich. Der Bündner ist beim 5:3-Sieg Doppeltorschütze. Timo Meier feierte Jubiläum.

Carolina – Detroit 5:3

Nino Niederreiter, 2 Tore, 5 Shots, 19:57 TOI

Pius Suter, 1 Shot, 17:03 TOI

Niederreiter eröffnete den Torreigen schon nach zwei Minuten im Powerplay und war zu Beginn des dritten Drittels nach 18 Sekunden für das vorentscheidende 4:3 besorgt. Für den Churer waren es die Saisontreffer sieben und acht. Die Hurricanes traten mit einem dezimierten Kader an; sechs Spieler befinden sich auf dem Covid-19-Protokoll und konnten nicht mittun. Suter ging bei den Red Wings leer aus.

Das 1:0 im Powerplay durch Niederreiter. Video: streamja

Aus spitzem Winkel trifft Niederreiter zum 4:3. Video: streamja

Nashville – Colorado 5:2

Roman Josi, 1 Tor, 5 Shots, 2 Blocks, 19:57 TOI

Bereits bei zehn Toren in der laufenden Meisterschaft ist Roman Josi angelangt. Der Berner, mit 28 Skorerpunkten unter den produktivsten Verteidigern die Nummer 3 der Liga, erzielte beim 5:2 der Nashville Predators zuhause gegen die Colorado Avalanche acht Minuten vor Schluss in Überzahl das 4:2. Mit dem sechsten Sieg hintereinander setzten Josi und sein Team ihren Höhenflug fort.

Josi bringt Nashville mit 4:2 in Front. Video: streamja

New Jersey – Las Vegas 3:5

Jonas Siegenthaler, 1 Assist, 1 Shot, 1 Block, 26:32 TOI

Einen Skorerpunkt, seinen siebten Assist in dieser Saison, liess sich Jonas Siegenthaler gutschreiben. Der Zürcher Verteidiger war einer der Vorbereiter des Anschlusstores von Jimmy Vesey in Unterzahl acht Minuten vor dem Ende zum 3:4 von New Jersey gegen die Vegas Golden Knights. Am Ende mussten die Devils mit dem 3:5 trotzdem die vierte Niederlage in Serie, die zehnte in den letzten zwölf Spielen, hinnehmen. Nico Hischier figurierte weiter auf dem Covid-19-Protokoll, Torhüter Akira Schmid kam nicht zum Einsatz.

San Jose – Vancouver 2:5

Timo Meier, 1 Tor, 4 Shots, 6 Hits, 1 Block, 20:37 TOI

Aus Schweizer Sicht am meisten Tore auf dem Konto hat Timo Meier. Der Appenzeller machte bei der 2:5-Heimniederlage der San Jose Sharks gegen die Vancouver Canucks mit dem Anschlusstreffer zum 1:2 im ersten Drittel das Dutzend voll und feierte zugleich ein Jubiläum. Insgesamt war es sein 100. Tor in den Regular Seasons.

Der Jubiläumstreffer von Timo Meier. Video: streamja

Minnesota – Buffalo 2:3 n.P.

Kevin Fiala, 3 Shots, 16:20 TOI

Kevin Fiala und seine Minnesota Wild kassierten gegen die Buffalo Sabres die dritte Heimniederlage der Saison. Beim 2:3 nach Penaltyschiessen konnte sich der Ostschweizer zum zweiten Mal in Serie keinen Skorerpunkt gutschreiben lassen.

Schweizer Skorerliste: bild: nhl.com