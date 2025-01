Dabei sein ist alles, den Puck sehen Nebensache. Bild: keystone

Blues gewinnen Winter Classic – Schweizer NHL-Spieler an Silvester keine Kracher

Mehr «Sport»

Anaheim Ducks – New Jersey Devils 3:2

Nico Hischier (New Jersey): 3 Schüsse, TOI 17:56 Min.

Timo Meier (New Jersey): 1 Tor, 3 Schüsse, TOI 16:27 Min.

Jonas Siegenthaler (New Jersey): 1 Tor, 1 Schuss, TOI 18:55 Min.



Die Schweizer Spieler in der NHL beenden das Jahr mit lauter Niederlagen. New Jerseys Jonas Siegenthaler und Timo Meier zeichneten sich immerhin als Torschütze aus. Im Mitteldrittel sah die Welt für das Schweizer Trio der Devils zwischenzeitlich wieder etwas positiver aus. Innerhalb von acht Minuten glichen Jonas Siegenthaler und Timo Meier in Anaheim einen 0:2-Rückstand aus. Am Ende verloren die Devils in Kalifornien aber 2:3. Für den Verteidiger Siegenthaler war es das zweite Saisontor, für den Stürmer Meier das vierzehnte.

Chicago Blackhawks – St. Louis Blues 2:6

Philipp Kurashev (Chicago): nicht im Aufgebot

Im Normalfall ist das Wrigley Field die Heimat des Baseballteams Chicago Cubs. Für den «Winter Classic» bei 3 Grad Celsius zu Spielbeginn wurde das Stadion in eine Eishockey-Arena umgewandelt. 40'933 Zuschauerinnen und Zuschauer sahen, wie Chicago gegen St. Louis mit 2:6 verlor. In seinem 1000. NHL-Spiel war Blues-Verteidiger Cam Fowler mit zwei Treffern der gefeierte Held.

Für die Blackhawks war es im zweiten Spiel im Wrigley Field (nach 2009) die zweite Niederlage. Sie haben das Eisfeld nun bei allen fünf Teilnahmen an einer «Winter Classic» als Verlierer verlassen.

Die weiteren Schweizer

New Jersey musste zwar die Führung in der Eastern Conference an Washington abgeben, im Westen geht aber Winnipeg als Leader ins neue Jahr. An Silvester verloren die Jets indes mit Nino Niederreiter (Assist zum 2:2) in Colorado mit 2:5.

Hockey haut dich um!



Das ist der Link zum aktuellen Programm. Auch in dieser Saison können die Eishockeyfans ausgewählte NHL-Spiele mit Schweizer Beteiligung im Free-TV auf TV24 live mitverfolgen.

Niederlagen gab es zum Jahresausklang auch für Roman Josi (trotz sieben Schüssen aufs Tor von Minnesota) mit den Nashville Predators und Pius Suter mit den Vancouver Canucks. Vancouver steckt mitten im Kampf um die Playoffs, für das enttäuschende Nashville beträgt der Rückstand auf das im Westen achtplatzierte Calgary hingegen bereits besorgniserregende vierzehn Punkte.

Kein Neujahrsgeschenk gab es auch für Lian Bichsel. Der 20-jährige Verteidiger erlebte den 4:2-Sieg der Dallas Stars gegen Buffalo nicht auf dem Eis mit. Der Solothurner wurde von den Stars nach acht NHL-Partien (2 Tore) vorerst wieder in die AHL geschickt. (ram/sda)