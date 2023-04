Bild: keystone

Malgin trifft erneut – Schmid führt die Devils zu spektakulärer Wende

Mehr «Sport»

Washington – New Jersey 4:5nV

Nico Hischier, 1 Assist, 3 Schüsse, 19:53 TOI

Timo Meier, 3 Schüsse, 17:24 TOI

Jonas Siegenthaler, 2 Checks, 19:48 TOI

Akira Schmid, 19/19 Saves, 43:22 TOI

Die New Jersey Devils verabschieden sich mit einem Sieg in die NHL-Playoffs. Trotz fulminanter Aufholjagd gegen die Washington Capitals verpassen sie den Sieg in der Metropolitan Division.

Gut 21 Minuten waren gespielt, als Washington das 4:1 erzielte und New Jersey seinen Goalie Mackenzie Blackwood durch den Schweizer Akira Schmid ersetzte. Der 22-jährige Emmentaler kam zum ersten Mal seit dem 24. März und zum 18. Mal insgesamt in dieser Saison für die Devils zum Einsatz – und er liess sich in der Folge nicht mehr bezwingen, hielt alle 20 Schüsse auf sein Tor.

Zum gefeierten Mann avancierte letztlich Luke Hughes, der 27 Sekunden vor Ende der Verlängerung und auf Zuspiel seines älteren Bruders Jack Hughes eine starke Aufholjagd der Devils mit dem Tor zum 5:4 krönte. Captain Nico Hischier liess sich beim ersten NHL-Goal des 19-jährigen Amerikaners den zweiten Assist gutschreiben – seinen 80. Punkt in dieser Saison.

Der Siegtreffer von Luke Hughes. Video: YouTube/NHL

New Jerseys 52. Sieg im 82. Spiel blieb letztlich ohne grossen Wert, weil gleichzeitig die Carolina Hurricanes mit einem 6:4-Erfolg bei den Florida Panthers den 1. Platz in der Metropolitan-Division verteidigten. Nun treffen die Devils in den Playoff-Achtelfinals auf die New York Rangers und geniessen dabei Heimvorteil.

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/NHL

Colorado – Winnipeg 4:2

Nino Niederreiter (WPG), 2 Schüsse, 17:32 TOI

Denis Malgin (COL), 1 Tor, 2 SChüsse, 9:03 TOI



Erfolgreich verlief der Abend auch für Denis Malgin, der beim 4:2-Heimsieg der Colorado Avalanche gegen die Winnipeg Jets von Nino Niederreiter sein 13. Saisontor erzielte.

Mit einem Sieg zum Abschluss gegen die Nashville Predators könnte der letztjährige Stanley-Cup-Sieger aus Denver die Central Division noch gewinnen.

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/NHL

Tampa Bay – Detroit 5:0

Pius Suter, 1 Schuss, 1 Check, 16:27 TOI

Ernüchternd verlief das letzte Saisonspiel für Pius Suter und die Detroit Red Wings, die beim 0:5 bei den Tampa Bay Lightning ihre fünfte Niederlage in Folge kassierten.

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/NHL

Columbus – Pittsburgh 3:2

Tim Berni, 3 Checks, 3 Blocks, 13:29 TOI

Die Columbus Blue Jackets setzten sich zuhause gegen die Pittsburgh Penguins mit 3:2 nach Verlängerung durch. Tim Berni zeigte dabei eine defensiv einwandfreie Leistung. Morgen folgt für den Zürcher Verteidiger das letzte Spiel der Saison.

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/NHL

Nashville – Minnesota 4:3nV

Roman Josi verletzt

Ebenfalls nach Verlängerung gewannen die Nashville Predators, bei denen Roman Josi aufgrund einer Verletzung weiterhin nicht einsatzfähig war. In der Overtime sorgte Juuso Pärssinen mit einem herrlichen Tor für die Entscheidung.

Das entscheidende Tor von Pärssinen Video: YouTube/SPORTSNET

Arizona – Vancouver 4:5nV

Janis Moser, 1 Schuss, 3 Blocks, 28:04 TOI

J.J. Moser stand bei der 4:5-Niederlage nach Verlängerung der Arizona Coyotes zuhause gegen Vancouver beinahe eine halbe Stunde auf dem Eis. Der Bieler musste dem Gegner einzig in Unterzahl Tore zugestehen.

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/SPORTSNET

Anaheim – Los Angeles 3:5

Kevin Fiala verletzt

Auch Kevin Fiala schlägt sich weiterhin mit einer Verletzung herum. Der Ostschweizer saht von der Tribüne aus, wie seine LA Kings die Rivalen aus Anaheim mit 5:3 bezwangen.

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/NHL

Chicago – Philadelphia 4:5nV

Philipp Kurashev verletzt

Der dritte verletzte Schweizer ist Philipp Kurashev. Seine Chicago Blackhawks verloren das Abschiedsspiel des langjährigen Captains Jonathan Toews mit 4:5 nach Verlängerung gegen die Philadelphia Flyers. (abu/sda)

Der Abschied von Jonathan Toews. Video: YouTube/SPORTSNET