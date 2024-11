Nico Hischier feiert ein Tor seiner New Jersey Devils. Bild: AP

Hischier und Meier verhelfen Devils zum Sieg – Suter treffsicher gegen die Buffalo Sabres

Nach der Heimniederlage gegen die St. Louis Blues finden die New Jersey Devils gegen die Detroit Red Wings zum Erfolg zurück. Sie feiern einen 5:4-Auswärtssieg.

Im ausgeglichenen Duell spielten die Devils-Schweizer eine Hauptrolle. Timo Meier erzielte in Überzahl das 2:2 und gab beim 3:3 von Landsmann Nico Hischier den Assist. Während Meier nach 25 Einsätzen bei acht Toren steht, war es für Hischier im 26. Spiel der Saison bereits der 14. Treffer. Der 25-jährige Captain ist damit der beste Torschütze der Franchise und belegt in der Liga den 6. Platz in der Tor-Statistik.

Auch Pius Suter gehört in seinem Team zu den treffsichersten Spielern. Im Auswärtsspiel gegen die Buffalo Sabres erzielte der Stürmer der Vancouver Canucks seine achtes Saisontor. Nach einem geblockten Schuss startete der Schweizer den Gegenangriff und traf zur 3:1-Führung. Die Kanadier mussten diese zwar wieder hergeben, kamen in der Verlängerung aber doch noch zum 4:3-Sieg.

Neu bei sieben Saisontreffern steht Roman Josi. Der Verteidiger der Nashville Predators erzielte gegen die Tampa Bay Lightning sogar zwei Tore, konnte am Ende aber trotzdem nicht jubeln. Stattdessen feierte auf der anderen Seite Janis Moser, der mit den Gästen zu einem 3:2-Sieg nach Verlängerung kam. (sda)