Kubalik sieht zu, wie der Puck zum Siegtor im Netz landet. Bild: keystone

Suter trifft erneut – Ex-Ambri-Star schiesst Detroit zum Sieg

Detroit Red Wings – New York Rangers 3:2 n.V.

Pius Suter (Detroit): 1 Tor, 1 Schuss, 1 Block, TOI 15:15 Min.

Pius Suter ist mit den Detroit Red Wings im Hoch. Beim 3:2-Overtimesieg gegen die New York Rangers erzielte der Schweizer Stürmer aus spitzem Winkel das Tor zum zwischenzeitlichen 2:2. Damit hat sich der 26-Jährige zum zweiten Mal in Folge auf der Torschützenliste eingetragen, insgesamt steht er nach elf Spielen bei drei Treffern und zwei Assists.

Den entscheidenden Treffer in der Verlängerung erzielte der ehemalige Ambri-Stürmer Dominik Kubalik. Für die Red Wings war es der dritte Erfolg in Serie, womit das Team in der Atlantic Division den zweiten Platz hinter den Boston Bruins eroberte.

Pius Suters Treffer ab 4:00 Min. Video: YouTube/NHL

Carolina Hurricanes – Toronto Maple Leafs 1:3

Denis Malgin (Toronto): 5 Schüsse, 1 Hit, TOI 13:08 Min.

Auch Denis Malgin und die Toronto Maple Leafs kamen in der Nacht auf Montag zu einem Auswärtserfolg. Beim 3:1 gegen die Carolina Hurricanes schoss der Schweizer fünf Mal aufs Tor, blieb aber ohne Skorerpunkt. (ram/sda)