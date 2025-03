Mit nun 37 Skorerpunkten hat Pius Suter einen neuen Karrierebestwert. Bild: keystone

Pius Suter mit persönlichem Rekord – auch Nico Hischier skort doppelt

Die Vancouver Canucks und die New Jersey Devils feiern in der Nacht auf Donnerstag wichtige Siege im Kampf um die Playoffs– das liegt auch an den Schweizern Pius Suter und Nico Hischier.

Chicago – New Jersey 3:5

Philipp Kurashev (CHI), 11:24 TOI

Nico Hischier (NJ), 2 Assists, 1 Schuss, 2 Blocks, 1 Check, 19:09 TOI

Timo Meier (NJ), 1 Schuss, 1 Block, 1 Check, 18:06 TOI

Die New Jersey Devils festigten ihren Platz in den Playoffs mit einem 5:3-Auswärtssieg bei den Chicago Blackhawks wieder. Ihr Schweizer Captain Nico Hischier skorte im vierten Spiel in Folge, er assistierte beim 2:0 und beim 5:3 ins leere Tor. Das 2:0 entstand aus einem unübersichtlichen Gewühl heraus, in dem auch Timo Meier aktiv war. Der Treffer wurde aber Dawson Mercer zugesprochen.

Die Devils hatten zuvor dreimal in Folge verloren, nun weisen sie wieder relativ komfortable neun Punkte Vorsprung auf den Strich auf, Philipp Kuraschews Chicago Blackhawks haben schon länger keine Chance mehr auf die Playoffs.

Hockey haut dich um!



Das ist der Link zum aktuellen Programm. Auch in dieser Saison können die Eishockeyfans ausgewählte NHL-Spiele mit Schweizer Beteiligung im Free-TV auf TV24 live mitverfolgen.

New York Islanders – Vancouver 2:5

Pius Suter (VAN), 2 Assists, 1 Check, 18:55 TOI

Diese rücken hingegen für die Vancouver Canucks wieder näher. Die Kanadier verkürzten den Rückstand auf das achtplatzierte St. Louis dank eines 5:2-Erfolgs bei den New York Islanders im Westen auf drei Zähler – bei einem Spiel weniger. Der Schweizer Stürmer Pius Suter holte im zweiten Spiel in Folge zwei Skorerpunkte, diesmal Assists beim 3:2 und beim 5:2.

Damit steht Suter nun bei 38 Skorerpunkten (21 Tore, 17 Assists). Dies ist eine neue persönliche Bestmarke für den 28-jährigen Zürcher. Zuvor hatte er 2021/22 in seiner zweiten NHL-Saison 36 Skorerpunkte erzielt – damals stand er für die Detroit Red Wings in allen 82 Spielen auf dem Eis. Noch hat er in dieser Saison zehn Spiele Zeit, um seinen Rekord auszubauen.

Edmonton – Dallas 3:4

Lian Bichsel (DAL), 2 Checks, 14:56 TOI

Mit Lian Bichsel war auch ein vierter Schweizer in der Nacht auf Donnerstag siegreich. Der 20-jährige Verteidiger feierte mit den Dallas Stars den dritten Sieg in Serie und den vierten in den letzten fünf Spielen. Damit festigen die Texaner Platz 2 in der Western Conference. Der Mann des Spiels beim 4:3 bei den Edmonton Oilers war Jason Robertson mit seinem Hattrick im Mitteldrittel. Trotz der 4:0-Führung mussten die Gäste noch einmal zittern, nach dem Anschlusstreffer knapp anderthalb Minuten vor Schluss gelang Edmonton aber kein weiteres Tor.

Bichsel blieb in der Partie einmal mehr ohne Skorerpunkt, füllte die Spalte Checks in seinem Box-Score aber immerhin mit zwei dieser Sorte. Ausserdem sammelte er vier Strafminuten wegen Stockschlags und Beinstellen. (nih/sda)