Die Devils straucheln gegen Tampa Bay. Bild: keystone

Das Auf und Ab geht weiter: Devils verlieren gegen Tampa Bay

New Jersey – Tampa Bay 1:4

Nico Hischier, 20:37 TOI

Timo Meier, 3 Schüsse, 2 Checks, 14:19 TOI

Jonas Siegenthaler, 1 Block, 19:05 TOI

Akira Schmid, 23 Saves, 88,5% Fangquote



Die New Jersey Devils haben weiterhin Mühe, in dieser Saison Konstanz zu finden. Nach dem Sieg gegen die Montreal Canadiens vom Samstag, folgt am Sonntagabend eine 1:4-Heimniederlage gegen die Tampa Bay Lightning.

Nach einem torlosen ersten Drittel gerieten die Devils im zweiten Abschnitt rasch in Rückstand und konnten dieses Defizit nicht mehr korrigieren. Nico Hischier und Timo Meier konnten die gute Leistung vom Samstag nicht bestätigen, aber auch Jack Hughes zog abermals ein schwaches Spiel ein. Goalie Akira Schmid kam zu seinem ersten NHL-Einsatz seit Wochen, ihn traf an der Niederlage keine Schuld.