Josi und die Predators stellen Rekord auf – «Swiss Devils» verlieren wieder

New Jersey – Tampa Bay 1:4

Nico Hischier (New Jersey): 20:37 TOI

Timo Meier (New Jersey): 3 Schüsse, 2 Checks, 14:19 TOI

Jonas Siegenthaler (New Jersey): 1 Block, 19:05 TOI

Akira Schmid (New Jersey): 23 Saves, 88,5% Fangquote

Die New Jersey Devils haben weiterhin Mühe, in dieser Saison Konstanz zu finden. Nach dem Sieg gegen die Montreal Canadiens vom Samstag, folgt am Sonntagabend eine 1:4-Heimniederlage gegen die Tampa Bay Lightning.

Nach einem torlosen ersten Drittel gerieten die Devils im zweiten Abschnitt rasch in Rückstand und konnten dieses Defizit nicht mehr korrigieren. Nico Hischier und Timo Meier konnten die gute Leistung vom Samstag nicht bestätigen, aber auch Jack Hughes zog abermals ein schwaches Spiel ein. Goalie Akira Schmid kam zu seinem ersten NHL-Einsatz seit Wochen, ihn traf an der Niederlage keine Schuld.

Anaheim Ducks – Nashville Predators 2:4

Roman Josi (Nashville): 1 Assist, 4 Schüsse, TOI 23:12

Den Nashville Predators gelingen zum ersten Mal in der NHL fünf Auswärtssiege in Folge während eines Roadtrips. Roman Josi leitet den 4:2-Erfolg bei den Anaheim Ducks ein.

Josi, mit 54 Punkten aus 59 Spielen der beste Schweizer Skorer der Liga, erzielte zu Beginn des Mitteldrittels seinen zwölften Saisontreffer zur Führung und liess sich den neunten Skorerpunkt in acht Spielen notieren. Dank den Siegen St. Louis (5:2), Las Vegas (5:3), Los Angeles (4:1), San Jose (4:2) und Anaheim ist die Franchise mit einem Polster von vier Punkten wieder auf Kurs Richtung Playoffs.

Die weiteren Spiele:

Für Janis Moser und Philipp Kuraschew sieht es weniger rosig aus. Moser kassierte mit Arizona beim 3:4 nach Verlängerung gegen Nino Niederreiters Winnipeg Jets die zwölfte Niederlage in Folge. Kuraschews Chicago Blackhawks sind nach einem 2:3 nach Verlängerung gegen Detroit, der zwölften Niederlage aus den letzten 13 Spielen, nach wie vor das Schlusslicht der Liga. (abu/ram/sda)