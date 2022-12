Bild: keystone

Hischier schiesst New Jersey in Unterzahl zum Sieg – auch Josi und Niederreiter treffen

Anaheim – Nashville 1:6

Nino Niederreiter, 1 Tor, 6 Schüsse, 15:46 TOI

Roman Josi, 1 Tor, 5 Schüsse, 22:24 TOI

Die Nashville Predators setzten sich bei den Anaheim Ducks überzeugend 6:1 durch.

Captain Roman Josi mit seinem achten und Stürmer Nino Niederreiter mit seinem zwölften Saisontor zementierten den Sieg im letzten Drittel mit dem 5:1 und 6:1.

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/NHL

Pittsburgh – New Jersey 2:4

Nico Hischier, 1 Tor, 1 Schuss, 23:13 TOI

Jonas Siegenthaler, 1 Assist, 3 Blocks, 26:53 TOI



Bereits sein 15. Tor in dieser Saison erzielte Nico Hischier, der bei den New Jersey Devils ebenfalls Captain ist. Der Walliser traf beim 4:2-Erfolg in Pittsburgh 38 Sekunden vor Ende des zweiten Drittels zum 3:2-Siegtor.

Das Tor kam in Unterzahl zustande. Überhaupt spielten die Devils immer und immer wieder in Unterzahl. Jonas Siegenthaler, der einen Assist zum Sieg beisteuerte, stand mehr als zehn Minuten im Penalty-Kill auf dem Eis. Bei Hischier waren es rund sieben Minuten.

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/NHL