NHL: Fiala erzielt 9. Saisontor – Josi und Meier glänzen mit Assists



Fiala erzielt sein 9. Saisontor – Josi setzt beeindruckende Punkte-Serie fort

Es war ein komplizierter Abend für Kevin Fiala und die Minnesota Wild, der eigentlich ganz gut begann. Gegen die Calgary Flames brachte der Schweizer Stürmer sein Team mit seinem neunten Saisontor früh in Front. Doch die Wild waren nicht in der Lage, diese Führung zu behalten.

Und genau das ist die Geschichte dieses Spiels. Vier Mal führte Minnesota, vier Mal mussten sie den Ausgleich wenig später wieder hinnehmen. Und im Penaltyschiessen sicherten sich dann die kanadischen Gäste den Zusatzpunkt.

Vergleichbares erlebte auch Roman Josi. Der Captain der Nashville Predators konnte zwar seine Serie fortführen – er steht jetzt bei 7 Toren und elf Assists in den letzten zehn Spielen, in denen er immer gepunktet hat. Am Ende verlor er mit Nashville gegen Anaheim aber ebenfalls im Penaltyschiessen.

Josis Assist war jener zum wichtigen 4:4, das den Predators immerhin einen Punkt sicherte. Doch nachdem Josi und Co. mit einem starken Schlussdrittel einen 2:4-Rückstand aufholten, haben sie sicherlich auf mehr gehofft.

Keine Punkte gab es für Nino Niederreiter, der mit den Carolina Hurricanes gegen Tampa Bay mit 1:3 verlor.

Timo Meier verliert mit den San Jose Sharks im ersten NHL-Spiel vom Sonntag bei den Washington Capitals mit Verteidiger Jonas Siegenthaler mit 4:5 nach Verlängerung. Die Sharks gaben in der letzten Minute der regulären Spielzeit innerhalb von 32 Sekunden einen 4:2-Vorsprung preis. T.J. Oshie erzwang mit seinem Tor zum 4:4 15 Sekunden vor der Sirene das Nachsitzen. Das Siegtor erzielte dann der Däne Lars Eller.

Timo Meier konnte sich bei zwei Powerplay-Toren des dreifachen Torschützen Evander Kane im Mitteldrittel (zum 1:0 und 3:1) jeweils einen Assist und damit zwei Punkte gutschreiben lassen. Der Appenzeller aus Herisau hält damit nach 44 Spielen bei 28 Skorerpunkten (14 Tore). (abu/sda)

