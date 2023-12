NHL: Wichtige Siege für Mosers Coyotes und Niederreites Jets

Ausserdem bestritt Nino Niederreiter nach der Vertragsverlängerung mit den Winnipeg Jets das erste Spiel. Winnipeg besiegte Carolina 2:1, Niederreiter spielte unauffällig in der dritten Linie. Auch die Jets (6. im Westen) befinden sich auf Playoff-Kurs.

Und während dieser längsten Siegesserie seit fünf Jahren besiegte Arizona die letzten fünf Gewinner des Stanley Cup in der NHL: die Las Vegas Knights (2:0/a), Tampa Bay Lightning (2:1/h), Colorado Avalanche (4:3 n.V./h), die St. Louis Blues (4:1/h) und eben die Washington Capitals.

Mit seinen Leistungen verhilft Moser den Arizona Coyotes auch zum so nicht erwarteten Höhenflug. Anfang Saison erschien nicht realistisch, dass Arizona um die Playoff-Plätze würde mitreden können. Aber nach mehr als einem Viertel der Saison belegen die jungen Coyotes einen Playoff-Platz (7. im Westen) mit vier Punkten Reserve auf Platz 9. Der Erfolg gegen die Washington Capitals war bereits der fünfte Sieg nacheinander.

Janis Jérôme Moser überzeugt diese Saison aber nicht als Skorer oder Offensivverteidiger. In den ersten 24 Partien der Saison gelang ihm erst zweimal ein Tor – und diese beiden Spiele gingen verloren. Aber hinten agiert Moser überragend. Erst in 2 der 24 Partien musste der Schweizer mit einer Negativbilanz vom Eis.

Die Arizona Coyotes befinden sich mit dem Schweizer Verteidiger Janis Moser auf Höhenflug. Gegen die Washington Capitals gewinnt Arizona 6:0.In Tempe, Arizona, führte das Heimteam schon nach 19 Minuten und nur acht Torschüssen 5:0. Das 6:0 gelang dem Amerikaner Nick Bjugstad im zweiten Abschnitt in Unterzahl. Diesen Shorthander bereitete Moser vor.

Granit Xhaka, der Spielmacher des Bundesliga-Leaders, steht nach der EM-Auslosung am Samstag in Deutschland unter ganz besonderer Beobachtung. Ein Nachbar warnt vor dem «Häuptling» aus Leverkusen.

Es war ein kleiner Dämpfer, den Granit Xhaka am Sonntag mit Leverkusen hinnehmen musste. Ein 1:1 in der Bundesliga gegen Dortmund. Dass das Unentschieden gegen den Beinahe-Meister der letzten Saison negativ heraussticht, zeigt, wie aussergewöhnlich die letzten Wochen von Leverkusen waren: 20 Spiele, 18 Siege und 2 Remis. Mittendrin in der Erfolgsgeschichte steht Granit Xhaka, den die deutschen Fans seit Anfang Saison wiederentdecken und mit etwas anderen Augen anschauen werden, seit klar ist, dass die Schweiz im kommenden Sommer ihr drittes EM-Gruppenspiel gegen Deutschland bestreitet.