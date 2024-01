Immerhin die Winnipeg Jets mit Nino Niederreiter feierten einen Sieg. Bild: keystone

Nur Niederreiter holt die Kohlen aus dem Feuer – Schweizer erleben schwarze NHL-Nacht

Nashville – Calgary 3:6

Roman Josi, 1 Assist, 1 Check, 4 Schüsse, 24:44 TOI

Nashville unterlag nach einem miserablen Einstieg nach zuletzt zwei Siegen klar. Bereits nach fünf Minuten lag das Team von Captain Roman Josi 0:2 im Hintertreffen und kam nie mehr heran. Josi bekam beim 2:3 einen Assist gutgeschrieben. Als Siebte im Westen belegen die Predators aktuell den zweitletzten Playoff-Platz.

NY Rangers – Chicago 4:1

Philipp Kurashev, 1 Schuss, 18:43 TOI

Philipp Kurashev musste mit Chicago ebenfalls eine Niederlage einstecken. Bei den New York Rangers unterlagen die Blackhawks 1:4 und blieben damit zum dritten Mal in Serie ohne Punkt.

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/NHL

St.Louis – Vancouver 2:1

Pius Suter, 5 Schüsse, 18:17 TOI

Ebenfalls ohne Skorerpunkt und Punktgewinn blieb Pius Suter mit den Vancouver Canucks. Das Team aus Kanada ging in St.Louis zwar noch in Führung, gab diese nach je einem Gegentreffer im Mittel- und im Schlussdrittel aber wieder her. Dennoch bleibt Vanvouver in Reichweite des Führenden der Western Conference, die Colorado Avalanche haben mit einem zusätzlichen Spiel zwei Punkte mehr auf dem Konto.

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/NHL

Arizona – NY Islanders 1:5

Janis Moser, 1 Check, 2 Schüsse, 19:27 TOI

Und auch für Janis Moser und seine Arizona Coyotes gab es in der Nacht auf Freitag nichts zu feiern. Bereits im ersten Drittel erzielten die New York Islanders zwei Tore und gaben die Führung trotz Arizonas Anschlusstreffer im Mitteldrittel nicht mehr her. Janis Moser blieb erneut ohne Skorerpunkt.

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/NHL

Los Angeles – Detroit 3:4 n. P.

Kevin Fiala, 3 Schüsse, 19:59 TOI

Immerhin einen Punkt gab es für Kevin Fialas Los Angeles. Dabei führten die Kings nach 20 Minuten noch 2:0, doch bereits im Mitteldrittel war diese Geschichte. Am Ende musste sich Los Angeles dem Zwölften der Eastern Conference im Penaltyschiessen geschlagen geben. Dort verwandelten für Detroit sowohl Lucas Raymond als auch Patrick Kane, während beide LA-Schützen vergaben. Fiala trat nicht an.

Patrick Kane verwandelt den entscheidenden Penalty. Bild: keystone

San Jose – Winnipeg 1:2

Nino Niederreiter, 2 Schüsse, 13:48 TOI

Um das Ganze aus Schweizer Sicht doch noch mit einer positiven Nachricht abzuschliessen: Nino Niederreiter setzte seine Siegesserie mit den Winnipeg Jets auch gegen San Jose fort. Der 2:1-Erfolg war der vierte Sieg in Folge und der achte in den letzten zehn Spielen, auch bei den beiden Niederlagen punkteten die Jets. Damit liegt Winnipeg trotz zwei Spielen weniger nur einen Zähler hinter Colorado, dem Leader der Western Conference.

