Devils gewinnen in der Verlängerung – auch weil Meier 67 Sekunden vor dem Ende trifft
New Jersey Devils – Montreal Canadiens 4:3 n. V.
Timo Meier: 1 Tor, 5 Schüsse, TOI: 16:50
Nico Hischier: 1 Check, TOI: 22:53
Jonas Siegenthaler: 1 Schuss, 4 Blocks, 4 Checks, TOI: 18:30
Eine zentrale Rolle beim Sieg der Devils spielte Meier. Der Schweizer glich rund eine Minute vor Spielende zum 3:3 aus und brachte die Devils damit in die Verlängerung. Dort gelang Jesper Bratt das entscheidende Tor zum 4:3-Sieg. Damit sind die Devils das erste Team, das in dieser NHL-Saison zehn Mal gewann.
TIMO MEIER ROOFS IT AND TIES THE GAME! (Full)#NJDevils #NHL #GoHabsGo pic.twitter.com/XAFv9Mf7BX— Devils Joint (@DevilsJointX) November 7, 2025
«Es ist schön, zehn Siege zu erreichen, aber wir wollen unser Spiel weiter verbessern», wurde Meier auf der NHL-Website zitiert. Von dem Spiel könnten sie viel lernen.
Vegas Golden Knights – Tampa Bay Lightning 3:6
J.J. Moser: 1 Assist, 2 Blocks, TOI: 19:23
Akira Schmid: Ersatz
Ebenfalls gewinnen konnte Janis Moser mit Tampa Bay Lightning. Beim 6:3-Sieg über die Vegas Golden Knights war er einer der Assistgeber zum 2:2 im Mitteldrittel. Der Schweizer Goalie Akira Schmid war bei der Niederlage seiner Knights Ersatz.
There’s that third line for Tampa again. Carl Lindbom gets caught out of the crease, and after a desperation stop by Kaedan Korczak, Dominic James finally whacks it into the empty net.— Hannah Kirkell (@h_kirk6) November 7, 2025
Tie game! 2-2
pic.twitter.com/CGAVGG28H5
Buffalo Sabres – St.Louis Blues 0:3
Pius Suter: 1 Schuss, 1 Block, TOI: 17:08
Auch Pius Suter feierte einen Sieg mit seinem Team. Nachdem die St. Louis Blues am Mittwochabend Ortszeit noch eine 1:6-Niederlage einstecken mussten, gewannen die Blues einen Tag später mit 3:0 gegen die Buffalo Sabres. Der Schweizer blieb dabei ohne Skorerpunkt.
Los Angeles Kings – Florida Panthers 2:5
Kevin Fiala: 1 Schuss, 1 Block, TOI: 19:28
Die Los Angeles Kings kassieren zu Hause gegen die Florida Panthers eine 2:5-Niederlage. Kevin Fiala stand zwar fast zwanzig Minuten auf dem Eis, blieb aber ohne Skorer. Beim amtierenden Stanley-Cup-Sieger traf Brad Marchand doppelt.
Dallas Stars – Anaheim Ducks 5:7
Lian Bichsel: 1 Block, 2 Checks, TOI: 14:52
Auch Lian Bichsel mit den Dallas Stars kassierte eine Niederlage. Bei einem Torspektakel gegen die Anaheim Ducks müssen sich die Stars mit 5:7 geschlagen geben. Zum zweiten Mal hintereinander konnten die Ducks in einer Partie sieben Tore erzielen. Seit fünf Spielen ist das Team aus Anaheim ungeschlagen.
Nashville Predators – Philadelphia Flyers 1:3
Roman Josi: Verletzt
Die Nashville Predators verlieren zum dritten Mal in Serie und stecken weiterhin in einer Krise. Die Philadelphia Flyers drehten die Partie nach einem 0:1-Rückstand im zweiten Drittel. Roman Josi fehlt den Predators weiterhin aufgrund einer Verletzung. (riz/sda)