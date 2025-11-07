Nebel
NHL: New Jersey Devils gewinnen auch dank Timo Meier

New Jersey Devils right wing Timo Meier (28) celebrates after scoring during the third period of an NHL hockey game against Montreal Canadiens, Thursday, Nov. 6, 2025, in Newark, N.J. (AP Photo/Yuki I ...
Timo Meier jubelt nach dem Ausgleichstreffer.Bild: keystone

Devils gewinnen in der Verlängerung – auch weil Meier 67 Sekunden vor dem Ende trifft

Die New Jersey Devils mit Timo Meier, Nico Hischier und Jonas Siegenthaler gewinnen in der NHL knapp gegen die Montréal Canadiens. Auch andere Schweizer sind erfolgreich.
07.11.2025, 07:0607.11.2025, 07:07

New Jersey Devils – Montreal Canadiens 4:3 n. V.

Timo Meier: 1 Tor, 5 Schüsse, TOI: 16:50
Nico Hischier: 1 Check, TOI: 22:53
Jonas Siegenthaler: 1 Schuss, 4 Blocks, 4 Checks, TOI: 18:30

Eine zentrale Rolle beim Sieg der Devils spielte Meier. Der Schweizer glich rund eine Minute vor Spielende zum 3:3 aus und brachte die Devils damit in die Verlängerung. Dort gelang Jesper Bratt das entscheidende Tor zum 4:3-Sieg. Damit sind die Devils das erste Team, das in dieser NHL-Saison zehn Mal gewann.

«Es ist schön, zehn Siege zu erreichen, aber wir wollen unser Spiel weiter verbessern», wurde Meier auf der NHL-Website zitiert. Von dem Spiel könnten sie viel lernen.

Die Zusammenfassung des Spiels.Video: YouTube/NHL

Vegas Golden Knights – Tampa Bay Lightning 3:6

J.J. Moser: 1 Assist, 2 Blocks, TOI: 19:23
Akira Schmid: Ersatz

Ebenfalls gewinnen konnte Janis Moser mit Tampa Bay Lightning. Beim 6:3-Sieg über die Vegas Golden Knights war er einer der Assistgeber zum 2:2 im Mitteldrittel. Der Schweizer Goalie Akira Schmid war bei der Niederlage seiner Knights Ersatz.

Buffalo Sabres – St.Louis Blues 0:3

Pius Suter: 1 Schuss, 1 Block, TOI: 17:08

Auch Pius Suter feierte einen Sieg mit seinem Team. Nachdem die St. Louis Blues am Mittwochabend Ortszeit noch eine 1:6-Niederlage einstecken mussten, gewannen die Blues einen Tag später mit 3:0 gegen die Buffalo Sabres. Der Schweizer blieb dabei ohne Skorerpunkt.

Die Zusammenfassung des Spiels.Video: YouTube/NHL

Los Angeles Kings – Florida Panthers 2:5

Kevin Fiala: 1 Schuss, 1 Block, TOI: 19:28

Die Los Angeles Kings kassieren zu Hause gegen die Florida Panthers eine 2:5-Niederlage. Kevin Fiala stand zwar fast zwanzig Minuten auf dem Eis, blieb aber ohne Skorer. Beim amtierenden Stanley-Cup-Sieger traf Brad Marchand doppelt.

Dallas Stars – Anaheim Ducks 5:7

Lian Bichsel: 1 Block, 2 Checks, TOI: 14:52

Auch Lian Bichsel mit den Dallas Stars kassierte eine Niederlage. Bei einem Torspektakel gegen die Anaheim Ducks müssen sich die Stars mit 5:7 geschlagen geben. Zum zweiten Mal hintereinander konnten die Ducks in einer Partie sieben Tore erzielen. Seit fünf Spielen ist das Team aus Anaheim ungeschlagen.

Die Zusammenfassung des Spiels.Video: YouTube/NHL

Nashville Predators – Philadelphia Flyers 1:3

Roman Josi: Verletzt

Die Nashville Predators verlieren zum dritten Mal in Serie und stecken weiterhin in einer Krise. Die Philadelphia Flyers drehten die Partie nach einem 0:1-Rückstand im zweiten Drittel. Roman Josi fehlt den Predators weiterhin aufgrund einer Verletzung. (riz/sda)

Die Zusammenfassung des Spiels.Video: YouTube/NHL
