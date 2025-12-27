Riesenslalom am Semmering 1. Julia Scheib (AUT) 1:56.46

2. Camille Rast (SUI) +0.14

3. Sara Hector (SWE) +0.40

7. Mikael Shiffrin (USA) +1.45

15. Wendy Holdener (SUI) +2.77

22. Vanessa Kasper (SUI) +3.42



Camille Rast steht am Semmering zum zweiten Mal auf dem Riesenslalom-Podest. Bild: keystone

«Selber Schuld» – Rast verpasst ersten Riesen-Sieg nur haarscharf

Mehr «Sport»

Camille Rast bestätigt am Semmering, dass sie auch im Riesenslalom zur Weltspitze aufgeschlossen hat. Die 26-jährige Slalom-Weltmeisterin schafft es als Zweite zum zweiten Mal in ihrer zweitstärksten Disziplin auf das Weltcup-Podest. Das Rennen gewonnen hat die Österreicherin Julia Scheib, die im Schlussteil noch einen Rückstand aufholt und mit 14 Hundertsteln Vorsprung gewinnt.

Die beiden anderen Schweizerinnen Wendy Holdener und Vanessa Kasper schaffen es auf den 15. Rang und 22. Rang. Die Führende nach dem ersten Lauf, Sara Hector aus Schweden, landet auf Platz 3. (pre/sda)

Die Bombenfahrt von Rast im 2. Lauf. Video: SRF