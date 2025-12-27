Riesenslalom am Semmering
1. Julia Scheib (AUT) 1:56.46
2. Camille Rast (SUI) +0.14
3. Sara Hector (SWE) +0.40
7. Mikael Shiffrin (USA) +1.45
15. Wendy Holdener (SUI) +2.77
22. Vanessa Kasper (SUI) +3.42
«Selber Schuld» – Rast verpasst ersten Riesen-Sieg nur haarscharf
Camille Rast bestätigt am Semmering, dass sie auch im Riesenslalom zur Weltspitze aufgeschlossen hat. Die 26-jährige Slalom-Weltmeisterin schafft es als Zweite zum zweiten Mal in ihrer zweitstärksten Disziplin auf das Weltcup-Podest. Das Rennen gewonnen hat die Österreicherin Julia Scheib, die im Schlussteil noch einen Rückstand aufholt und mit 14 Hundertsteln Vorsprung gewinnt.
Die beiden anderen Schweizerinnen Wendy Holdener und Vanessa Kasper schaffen es auf den 15. Rang und 22. Rang. Die Führende nach dem ersten Lauf, Sara Hector aus Schweden, landet auf Platz 3. (pre/sda)
Camille Rast:
«Ich bin mega zufrieden. Es war ein harter Kampf, ich habe alles gegeben. Als ich unten grün sah, dachte ich schon ‹super›. Es hat definitiv gut gepasst. Der Fehler kurz vor Schluss kostet mich sicher ein paar Hundertstel – selber Schuld. Aber wenn man viel riskiert, können auch Fehler passieren. 14 Hundertstel sind nicht so viel. Jetzt heisst es weiterarbeiten.»
