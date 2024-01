Meier skort bei Rückkehr aufs Eis, auch Hischier mit Assist bei Devils-Niederlage

So viel verdienen die Schweizer Eishockeystars in der NHL

Die Wahl von Lionel Messi zum Weltfussballer 2023 stiess bei vielen Fans und Beobachtern auf Unverständnis. Deshalb wollen wir nun von euch wissen, wen ihr derzeit für den besten Fussballer der Welt haltet.

Zum achten Mal wurde Lionel Messi am Montagabend in London zum FIFA-Weltfussballer des Jahres gekürt. Die Wahl sorgte bei vielen Experten und Fans für Kritik, da Messi im relevanten Zeitraum zwar die französische Meisterschaft mit PSG gewann, in den Augen vieler aber nicht an eine Tormaschine wie Erling Haaland, Triple-Sieger mit Manchester City, herankam.