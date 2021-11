NHL: Roman Josi brilliert mit vier Skorerpunkten

Mit zwei Toren und zwei Assists führte Roman Josi sein Team zum Heimsieg. Bild: imago images

Roman Josi brilliert mit vier Skorerpunkten – auch Suter und Meier punkten

Nashville Predators – Arizona Coyotes 4:1

Roman Josi, 2 Tore, 2 Assists, 4 Schüsse, 27:40 TOI

Roman Josi gelingt eine weitere bemerkenswerte Leistung in der noch jungen NHL-Saison. Der Berner Verteidiger führt die Nashville Predators mit je zwei Toren und Assists zum 4:1-Heimsieg gegen die Arizona Coyotes und knackt als erster Schweizer die 500-Punkte-Marke.

Bereits zum zweiten Mal in dieser Saison erzielte Josi vier Skorerpunkte, nachdem er dies vor drei Wochen bei den Minnesota Wild (5:2) geschafft hatte. «Ich fühle mich gut in diesem Jahr», meinte der 31-Jährige zum starken Start in die Spielzeit. Nach 15 Partien ist Josi der NHL-Verteidiger mit den meisten Punkten und Toren.

Gegen Arizona bereitete er im ersten Drittel das 1:0 vor und erzielte er im Powerplay mit einem wuchtigen Schuss das 2:0. Das 4:0 gelang ihm zu Beginn des Schlussabschnitts unmittelbar nach einer abgesessenen kleinen Strafe. Von der Box aus konnte er Richtung gegnerisches Tor stürmen. Im Nachschuss und via Goalie Karel Vejmelka erzielte er seinen sechsten Saisontreffer und seinen 502. Skorerpunkt in der NHL.

Detroit Red Wings – Montreal Canadiens 3:2

Pius Suter, 1 Tor, 3 Schüsse, 15:34 TOI

Mit Pius Suter gehörte ein zweiter Schweizer zu den Torschützen vom Samstag. Der Zürcher Stürmer erzielte beim 3:2-Heimsieg der Detroit Red Wings gegen die Montreal Canadiens das 2:1. Für ihn war es das vierte Tor der Saison.

San Jose Sharks – Colorado Avalanche 2:6

Timo Meier, 1 Assist, 4 Schüsse, 15:54 TOI

Timo Meier kam nach zweiwöchiger Pause wegen einer Corona-Erkrankung zu einem Assist beim 2:6 der San Jose Sharks bei den Colorado Avalanche.

(sda)

