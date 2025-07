Tadej Pogacar lässt Gnade walten. Bild: keystone

Pogacar verpasst das Pyrenäen-Triple

Tadej Pogacar lässt Gnade walten. In der Pyrenäen-Etappe vom Samstag belässt er es bei der Kontrolle von Jonas Vingegaard und ermöglicht so dem Ausreisser Tymen Arensman in Luchon-Superbagnères den Sieg.

Mehr «Sport»

Ab drei Kilometer vor dem Ziel griff Vingegaard zweimal an. Pogacar konnte mühelos folgen. Er verzichtete auf einen Konter. Erst im Sprint um Platz 2 liess er sich nicht lumpen und holte ein paar weitere Sekunden heraus. Im Gesamtklassement beträgt sein Vorsprung auf Vingegaard mehr als vier Minuten, nachdem er am Donnerstag und Freitag in den Pyrenäen die Konkurrenz mit zwei Etappensiegen dominiert hatte.

Vingegaard (r.) griff zweimal an, doch Pogacar konnte mühelos folgen. Bild: keystone

Nach drei Tagen in den Pyrenäen kehrt die Tour de France am Sonntag für die 15. Etappe zwischen Muret und Carcassonne in die Ebene zurück. Das Teilstück ist aber immer noch nichts für Sprinter, sondern dürfte für Ausreisser geeignet sein.

Im Gesamtklassement rückt nach der Aufgabe von Remco Evenepoel der Deutsche Florian Lipowitz auf Platz 3 vor. (sda)