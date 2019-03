Sport

NHL

NHL: Die Tampa Bay Lightning zaubern gegen die Washington Capitals



NHL Washington – Tampa Bay 4:5nV Buffalo – Toronto 2:4 Vancouver – Ottawa 7:4 Anaheim – Winnipeg 0:3

Ein Tor wie ein Gedicht! Tampa Bay zaubert gegen Washington

Die Playoffs in der NHL rücken immer näher und bereits jetzt träumen Fans von einem Eastern-Conference-Final zwischen den Tampa Bay Lightning und den Washington Capitals. Erstere sind derzeit das beste Team der Liga, letztere amtierender Stanley-Cup-Champion.

Vor fünf Tagen duellierten sich sich zum ersten Mal diese Saison und Tampa gewann in einem spektakulären Spiel mit 6:3. Heute Nacht stand das zweite Duell an. Wieder setzt sich die Franchise aus Florida durch, dieses Mal mit 5:4 in der Overtime. Und wieder hält die Affiche, was sie verspricht.

Besonders sehenswert ist Tampas Treffer zum 4:3. Brayden Point, Ondrej Palat, Steven Stamkos und Nikita Kucherov kombinieren durch die Zone der Capitals wie der FC Barcelona zu seinen besten Zeiten unter Pep Guardiola. Ein Tor wie ein Gedicht, dass Kucherov perfekt abschliesst.

