NHL: Timo Meier und Roman Josi punkten doppelt



Meier und Josi punkten beide doppelt – Hischier für gute Leistung nicht belohnt

Los Angeles – New Jersey 2:1nV



Nico Hischier, 3 Schüsse, 16:42 TOI

Mirco Müller, 1 Check, 1 geblockter Schuss, 21:58 TOI



Die New Jersey verloren im Kellerduell gegen die LA Kings knapp mit 1:2 nach Verlängerung. Nico Hischier gelang zwar kein Skorerpunkt, war aber der auffälligste Offensivakteur der Devils.

Der Wallliser kam regelmässig zu Chancen und setzte auch seine Mitspieler gut in Szene. Er wie auch seine Teamkollegen scheiterten aber immer wieder am glänzend agierenden Jonathan Quick im Tor von LA.

Nashville – Colorado 2:3

Roman Josi, 2 Assists, 6 Schüsse, 25:02 TOI

Yannick Weber überzählig

Roman Josi konnte sich zwei Assists gutschreiben lassen. Der Berner Verteidiger der Nashville Predators war beim 2:3 gegen die formstarken Colorado Avalanche im Schlussdrittel an beiden Toren seiner Mannschaft beteiligt. Die Niederlage ist für Nashville dennoch ärgerlich, hatten sie doch deutlich mehr Spielanteile.

Damit erreichte Josi zum zweiten Mal in seiner Karriere die Marke von 60 Skorerpunkten in einer Saison. Die in der letzten Spielzeit von Timo Meier aufgestellte Schweizer Bestmarke liegt inklusive Playoffs bei 81 Punkten.

San Jose – Pittsburgh 5:0

Timo Meier, 1 Tor, 1 Assist, 15:23 TOI

Timo Meier erzielt beim 5:0-Heimsieg der San Jose Sharks gegen die Pittsburgh Penguins seinen 21. Treffer in der laufenden NHL-Saison. Meier traf im Mitteldrittel zum 2:0. In den Schlussminuten lieferte er einen Assist zum 5:0 von Joe Thornton.

Toronto – Vancouver 4:2

Denis Malgin, 1 Schuss, 8:12 TOI

Nachdem er zuletzt auf der Tribüne sass, durfte Denis Malgin gegen Vancouver wieder ran. Als Center der vierten Linie kam er auf nur knapp acht Minuten Eiszeit. Das Rampenlicht gehörte anderen: Martin Marincin schoss die Leafs mit seinem ersten Saisontor zum Sieg.

Montreal – Carolina 4:3nV

Nino Niederreiter, 1 Check, 14:43 TOI

Rückschlag für die Hurricanes im Kampf um die Playoffs. Nino Niederreiter und Co. verloren auswärts in Montreal knapp nach Verlängerung. Niederreiter zeigte eine blasse Vorstellung und schoss kein einziges Mal auf das gegnerische Tor.

Edmonton – Winnipeg 3:2

Gaëtan Haas, 1 Schuss, 8:21 TOI

Luca Sbisa verletzt​

Wie Denis Malgin muss auch Gaëtan Haas weiterhin mit einer kleinen Rolle vorlieb nehmen. Beim 3:2-Sieg der Oilers über die ohne den verletzten Luca Sbisa angetretenen Jets spielte auch er nur etwas mehr als acht Minuten. (abu)

Die Schweizer Skorerliste: Bild: screenshot nhl.com

