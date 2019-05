Sport

NHL: Timo Meier steht vor Einzug in Halbfinals.



San Jose (Timo Meier) – Colorado (Sven Andrighetto) 2:1 Columbus (Dean Kukan) – Boston 4:3

Timo Meier steht mit den San Jose Sharks vor dem Einzug in die Halbfinals

Timo Meier benötigt in der NHL mit den San Jose Sharks nur noch einen Sieg für den Einzug in den Conference-Final im Westen. Die Kalifornier führen nach dem 2:1 gegen Colorado mit 2:1 in der Serie.

Der Tscheche Tomas Hertl war Doppeltorschütze und damit Matchwinner der Gastgeber. Er erzielte 20 Sekunden vor Ablauf des Mitteldrittels den 1:1-Ausgleich in Überzahl und verwertete einen Abpraller zum Siegtor in der 47. Minute.

Es war nach einem 0:1-Rückstand (38.) ein hochverdienter Sieg der Kalifornier, denn Colorados Keeper Philipp Grubauer hielt sein Team mit insgesamt 37 Paraden bis zum Schluss im Spiel. Auf der Gegenseite musste Keeper Martin Jones gerade mal 21 Schüsse abwehren.

Eigentlich hätten die Sharks in der 8. Minute selbst durch Kevin Labanc mit 1:0 in Führung gehen können. Doch in der Video-Analyse durch den sogenannten durch den «Situation Room» wurde belegt, dass unmittelbar vor dem Abschluss gegen Timo Meier wegen eines hohen Stockes eine Strafe angezeigt worden war. Deshalb wurde das Tor nicht anerkannt.

Meier kam auf fast 22 Einsatzminuten bei einer ausgeglichenen Bilanz. Auf der Gegenseite kehrte dessen Schweizer Stürmer-Kollege Sven Andrighetto wegen einer Verletzung von Matt Calvert ins Line-Up von Colorado zurück. Andrighetto stand knapp sieben Minuten auf dem Eis. Dabei verzeichnete der Zürcher eine Minus-1-Bilanz.

Erstes NHL-Playoff-Tor von Dean Kukan

Die Columbus Blue Jackets mit dem Schweizer Verteidiger Dean Kukan können sich im Osten derweil keinen Ausrutscher mehr erlauben. Der 25-jährige Zürcher erzielte zwar bei den Boston Bruins mit dem 3:3-Ausgleich (54.) im neunten NHL-Playoff-Spiel und für Columbus sein erstes Playoff-Tor, doch am Ende verloren die Blue Jackets mit 3:4 und liegen in der Serie mit 2:3 zurück.

David Pasternak ragte als Doppeltorschütze bei Bostons Erfolg heraus. Der Tscheche erzielte in der vorletzten Minute das Siegtor.Der Sieger des Duells aus Boston gegen Columbus trifft im Eastern-Conference-Final auf die Carolina Hurricanes mit Nino Niederreiter. (sar/sda)

